«Щось тут не так»: блогер натякнув на несподівану правду про гучні заручини MELOVIN

У мережі вибухнула дискусія навколо гучної події — заручин — у житті співака MELOVIN — та тепер вона отримала несподіваний поворот. Блогер Ваня Рассел в інтерв'ю Славі Дьоміну заявив, що момент, який шокував фанів і спричинив хвилю обговорень, може бути не таким, яким здається. Про це пише жіночий журнал "Хочу".

Подейкують, що заручини MELOVIN – фейк

Рассел звернув увагу на деталі, які, за його словами, випадають із природності: професійний фотограф, ідеальна постановка кадру та вибір центральної локації в Києві. Він припускає, що те, що мільйони сприйняли за щирий момент, могло бути частиною заздалегідь підготовленого плану.

Блогер також відзначив дивний збіг: одразу після публікацій про заручини і майбутнє весілля у мережі почалася реклама книги, пов'язаної зі співаком, а на постах MELOVIN з'явилися згадки про майбутні концерти. Це, на думку Рассела, створює відчуття "пазлу, що складається надто підозріло рівно".

"Я хочу вірити, що це справжній момент, але у шоу-бізнесі всі продумують наперед. І багато фактів вказують саме на це", — сказав він.

Блогер наголосив: суспільство побачило гарну картинку, проте питання залишаються — і їх стає тільки більше.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, хто є обранцем співака. Це Петро Злотя – доброволець-парамедик, який служив у найгарячіших точках: Часів Ярі, Бахмуті та на Запорізькому напрямку. Освідчення відбулося в самому серці столиці – на Майдані Незалежності. За словами Меловіна, його обранець підготував розкішний сюрприз: 501 троянду та золоту каблучку Damiani з десятьма діамантами по 0,07 карата. У Instagram артист показав зворушливе відео, на якому видно підготовку та сам момент пропозиції. Співак також пояснив, що офіційно одружитися пара поки не може. У Threads він додав: як тільки закон 9103 буде підписано президентом, вони одразу підуть узаконювати свої стосунки й покличуть друзів і прихильників на розпис.