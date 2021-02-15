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Дарья Петрожицкая рассказала про смерть ребенка

Известная украинская певица и актриса Дарья Петрожицкая рассказала, как потеряла ребенка в 20 лет

сегодня, 22:14
Автор:

Ольга Чародий

Звезда сериала "Папик", участница шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая поделилась личной трагедией. Известная украинская певица и актриса рассказала, как потеряла ребенка в 20 лет. О своих переживаниях Дарья пооткровенничала в интервью Маше Ефросининой.

Дарья Петрожицкая рассказала про смерть ребенка

Дарья Петрожицкая - фото из открытых источников

По словам артистки, она до сих пор не может прийти в себя от горя, которое пережила несколько лет назад. Как рассказала Дарья Петрожицкая, в 20 лет она забеременела от своего партнера Алексея, который позже стал ее мужем.

Узнав радостную новость, пара начала готовится к свадьбе и появлению в доме нового члена семьи. Но мечтам не суждено было сбыться – та 3 месяце беременности у артистки произошел выкидыш. В тот день Дарья Петрожицкая поехала в гости к маме в Чернигов. Вечером она почувствовала себя плохо, пришлось вызвать скорую и срочно госпитализировать артистку. В больнице у нее началось кровотечение. Врачи оказались бессильны и Дарья Петрожицкая потеряла ребенка.

Напомним, 30 января в результате несчастного случая в Греции погибла известная шведская певица и музыкант SOPHIE. Артистка умерла в возрасте 34 лет. SOPHIE известна в музыкальной тусовке, как трансгендерная исполнительница и композитор. Стиль ее композиций в поп-стиле называют гиперкинетическим и сюрреалистическим. В свое время певица сотрудничала с самой Мадонной.

Особых деталей смерти Софи Ксеон (полное имя исполнительницы — ред.) не раскрывают, известно лишь, что произошел несчастный случай. По сообщению звукозаписывающей студии Transgressive Records, Софи хотела понаблюдать за полным месяцем, но поскользнулась и упала. На момент гибели исполнительница находилась в Афинах. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RhywKYEqNpY&feature=emb_logo
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