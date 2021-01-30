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Главная Новости Звезды персона «Настоящий ангел»: скончалась известная трансгендерная певица из Швеции
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«Настоящий ангел»: скончалась известная трансгендерная певица из Швеции

Покойной артистке было всего 34 года

сегодня, 18:08
Автор:

Вечканова Елена

30 января в результате несчастного случая в Греции погибла известная шведская певица и музыкант SOPHIE. Печальную новость сообщает специализированное британское издание metro.co.uk.

«Настоящий ангел»: скончалась известная трансгендерная певица из Швеции

SOPHIE умерла в результате несчастного случая. Фото из открытых источников

Артистка умерла в возрасте 34 лет. SOPHIE известна в музыкальной тусовке, как трансгендерная исполнительница и композитор. Стиль ее композиций в поп-стиле называют гиперкинетическим и сюрреалистическим. В свое время певица сотрудничала с самой Мадонной.

Особых деталей смерти Софи Ксеон (полное имя исполнительницы — ред.) не раскрывают, известно лишь, что произошел несчастный случай. По сообщению звукозаписывающей студии Transgressive Records, Софи хотела понаблюдать за полным месяцем, но поскользнулась и упала. На момент гибели исполнительница находилась в Афинах. 

За свою не слишком долгую жизнь певица успела выпустить всего один альбом "Oil of Every Pearl's Un-Insides" (с англ. "Масло внутри каждой жемчужины"). Сборник композиций был номинирован на премию "Грэмми", как лучший танцевальный / электронный альбом. Стоит отметить, что SOPHIE была одной из первых трансгендерных исполнительниц, которых номинировали на такую высокую музыкальную награду.

Накануне трагической гибели певицы, всего за два дня до, мир увидел ее новый сингл "UNISIL".

Глубоко опечалены трагической новостью поклонники творчества SOPHIE прощаются с ней в соцсетях. "Квир-икона", "музыкальный первопроходец", "настоящий ангел", "ты изменила жизнь людей" — этими и многими другими формулировками фанаты выражают свое восхищение и искреннее сожаление из-за потери кумира.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в возрасте 77 лет скончался знаменитый британский музыкант Хилтон Валентайн.

Также на портале можно узнать, какими скандальными высказываниями об Украине "прославился" покойный актер Василий Лановой.


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Источник: https://metro.co.uk/2021/01/30/sophie-dead-musician-producer-and-trans-icon-died-aged-34-13991455/
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Обусуждения

Брат

сегодня, 18:55

По поводу пидораски или раса-господь нашел способ покарать.А по поводу Ланового-скандальна сама хохолская нация-все эти крикуны-псевдопатриоты,поклоняющиеся Западу-Сатане.А Лановой-знаменитый артист,звезда по теперешнему.

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