«Дизель шоу» транслируются в эфире российского телеканала

Шоу попало в эфир российского телеканала "ЧЕ", который находится в санкционном списке Украины.

Дизель шоу (фото из открытых источников)

Телеканал входит в холдинг СТС медиа, включенный в санкционный список СНБО Украины.

Телеканал прокомментировал появление украинского шоу в эфире тем, что "в составе "Дизель-шоу" выступают участники команд КВН "Уездный город" и "ЧП" Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Сморигин, которые в свое время завоевали всенародную любовь".

Администрация телеканала "Че" провела аналогию между форматами "Дизель-шоу" и "Уральских пельменей" которые шутят на актуальные социальные темы. В свою очередь руководитель "Дизеля" Егор Крутоголов сообщил, что права на трансляцию были проданы каналом ICTV.

Российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", которым владеют российские госбанки, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в ответ на обвинения студии "Квартал 95" в том, что они украли пародийный номер у ее авторов - "Дизель Шоу", руководитель "Квартала" Артем Михайличенко обозначил, что данная постановка была прочитана в книге "Аля, мистер Блот и буква Z". Об этом руководитель авторской группы написал в комментарии под разоблачительной публикацией. "В целом вы правы: шутку можно придумать один раз, а украсть несколько.... Вот в этом случае мы стали вторыми", — заключил представитель "Квартала" и добавил ссылку на электронную версию книги.





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