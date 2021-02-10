«Дизель шоу» транслируются в эфире российского телеканала

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Ольга Чародий
Шоу попало в эфир российского телеканала "ЧЕ", который
находится в санкционном списке Украины.
Дизель шоу (фото из открытых источников)
Телеканал входит в холдинг СТС медиа, включенный в
санкционный список СНБО Украины.
Телеканал прокомментировал появление украинского шоу в эфире
тем, что "в составе "Дизель-шоу"
выступают участники команд КВН "Уездный город" и "ЧП" Сергей Писаренко, Евгений
Никишин и Евгений Сморигин, которые в свое время завоевали всенародную любовь".
Администрация телеканала "Че" провела аналогию между форматами "Дизель-шоу" и "Уральских пельменей" которые шутят на актуальные социальные темы. В свою очередь руководитель "Дизеля" Егор Крутоголов сообщил, что права на трансляцию были проданы каналом ICTV.
Российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", которым владеют российские госбанки, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, в ответ на обвинения студии "Квартал 95" в том, что они украли пародийный номер у ее авторов - "Дизель Шоу", руководитель "Квартала" Артем Михайличенко обозначил, что данная постановка была прочитана в книге "Аля, мистер Блот и буква Z". Об этом руководитель авторской группы написал в комментарии под разоблачительной публикацией. "В целом вы правы: шутку можно придумать один раз, а украсть несколько.... Вот в этом случае мы стали вторыми", — заключил представитель "Квартала" и добавил ссылку на электронную версию книги.Также он добавил, что сами артисты "Дизель Шоу" слукавили, когда назвали этот номер авторским, а значит и сами его "одолжили" в первоисточнике.
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сегодня, 02:56
Главное что 95 квартал не транслируют)