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Главная Новости Звезды скандал «Дизель шоу» транслируются в эфире российского телеканала
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«Дизель шоу» транслируются в эфире российского телеканала

Российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", которым владеют российские госбанки, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий

Шоу попало в эфир российского телеканала "ЧЕ", который находится в санкционном списке Украины.

«Дизель шоу» транслируются в эфире российского телеканала

Дизель шоу (фото из открытых источников)

Телеканал входит в холдинг СТС медиа, включенный в санкционный список   СНБО Украины.

Телеканал прокомментировал появление украинского шоу в эфире тем, что  "в составе "Дизель-шоу" выступают участники команд КВН "Уездный город" и "ЧП" Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Сморигин, которые в свое время завоевали всенародную любовь".

Администрация телеканала "Че" провела аналогию между форматами "Дизель-шоу" и "Уральских пельменей" которые шутят на актуальные социальные темы.  В свою очередь руководитель "Дизеля" Егор Крутоголов сообщил, что права на трансляцию были проданы  каналом ICTV.

Российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", которым владеют российские госбанки, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в ответ на обвинения студии "Квартал 95" в том, что они украли пародийный номер у ее авторов -  "Дизель Шоу", руководитель "Квартала" Артем Михайличенко обозначил, что данная постановка была прочитана в книге "Аля, мистер Блот и буква Z". Об этом руководитель авторской группы написал в комментарии под разоблачительной публикацией. "В целом вы правы: шутку можно придумать один раз, а украсть несколько.... Вот в этом случае мы стали вторыми", — заключил представитель "Квартала"  и добавил ссылку на электронную версию книги.

Также он добавил, что сами артисты "Дизель Шоу" слукавили, когда назвали этот номер авторским, а значит и сами его "одолжили" в первоисточнике. 




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Источник: https://chetv.ru/teleprogramma/
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Обусуждения

Век

сегодня, 02:56

Главное что 95 квартал не транслируют)

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