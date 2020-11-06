Джонни Депп больше не появится в роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"

Джонни Депп оставляет франшизу фильма "Фантастические твари". Актер больше не сможет сыграть в продолжении цикла фильмов "Фантастических зверей" после того, как проиграл суд своей бывшей жене Эмбер Герд.

Фото: The New York Times

Депп рассказал поклонникам, что его попросили отказаться от роли Гелерта Гриндевальда. По словам актера, он понимает и уважает просьбу создателей нового фильма и согласился уйти.

В компании Warner Bros успели подтвердить новость об уходе Деппа с фильма и рассказали, что проведут повторные пробы на роль главного злодея.



"Мы благодарны Джонни за его работу над фильмами за это", — сообщает Warner Bros.

В своем сообщении в Instagram, Депп отмечает, что это решение никак не "изменит борьбу за правду".





Джонни Депп в роли Гелерта Гриндевальда в фильмах "Фантастические звери"

"Моя решимость остается такой же сильной, и я намерен доказать, что обвинения против меня ложные. Моя жизнь и карьера не будут определяться этой новостью", — написал актер.

Джонни Депп появился на экранах в роли Гриндельвальда в фильме "Фантастические звери и места их обитания" в 2016-м, и вернулся к роли ленте "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" в 2018-м. Фильмы, в которых снялся актер является приквелом к Гарри Поттеру по мотивам романов Дж. К. Роулинг.

Warner Bros сообщает, что, несмотря на такие существенные изменения в актерском составе, третий фильм из серии выйдет в прокат летом 2022 года.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Высокий суд Лондона удовлетворил иск не в пользу голливудского актера Джонни Деппа, который обвинил британское издание Sun в клевете. Он назвал решение о клевете "сюрреалистическим" и подтвердил свои планы апелляции.





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