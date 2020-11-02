Джонни Депп проиграл в суде бывшей жене

Высокий суд Лондона удовлетворил иск в пользу голливудского актера Джонни Деппа, который обвинил британское издание Sun в клевете.

Фото: Sky News

Ранее издание опубликовало информацию, согласно которой жестоко обращался и бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд.

Еще летом суд d течение трех недель слушал показания бывших супругов, которое обмениваются взаимными заявлениями о насилии. Во время слушания стали известны детали, казалось бы, идеального брака: романы, алкоголизм Деппа, легкое поведение Герд и ссоры.

Суд решил не удовлетворять иск в пользу Джонни Деппа и отказал назначить компенсацию актеру заявленную в иске компенсацию.

"Я сделал выводы, что защита не смогла предоставить подтверждение правдивости слов, которые заявляли, — ответил судья Эндрю Никкол. — Значит, этот иск отвергается ".

В 2018-м британский таблоид Sun впервые опубликовал новость, в которой говорилось о том, что Депп — "человек, который бьет свою жену". Юристы издания утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер постоянно обращался к насилию.

В свою очередь Депп обвинил таблоид в клевете, заявив, что все обвинения это выдумка. В защиту актера выступили его бывшая супруга, певица и актриса Ванесса Паради, и бывшая возлюбленная, актриса Вайнона Райдер. Женщины рассказали, что не знали всех деталей супружеской жизни между истцом и ответчиком, но рассказали, что Депп никогда не поднимал на них руку.

В суде Херд неоднократно рассказывала о насилии со стороны мужа, вспомнив о том, что якобы он швырял в нее бутылки, а то бросил телефон прямо в лицо.

"Некоторые эпизоды были настолько ужасными, что я боялась за свою жизнь. Думала, что он нечаянно меня убьет, или сделает это потеряв контроль над собой ", — отметила актриса.

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