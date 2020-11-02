Джонни Депп проиграл в суде бывшей жене

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Диденко Светлана
Высокий суд Лондона удовлетворил иск в пользу голливудского актера Джонни Деппа, который обвинил британское издание Sun в клевете.
Фото: Sky News
Ранее издание опубликовало информацию, согласно которой жестоко обращался и бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд.
Еще летом суд d течение трех недель слушал показания бывших супругов, которое обмениваются взаимными заявлениями о насилии. Во время слушания стали известны детали, казалось бы, идеального брака: романы, алкоголизм Деппа, легкое поведение Герд и ссоры.
Суд решил не удовлетворять иск в пользу Джонни Деппа и отказал назначить компенсацию актеру заявленную в иске компенсацию.
В 2018-м британский таблоид Sun впервые опубликовал новость, в которой говорилось о том, что Депп — "человек, который бьет свою жену". Юристы издания утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер постоянно обращался к насилию.
В свою очередь Депп обвинил таблоид в клевете, заявив, что все обвинения это выдумка. В защиту актера выступили его бывшая супруга, певица и актриса Ванесса Паради, и бывшая возлюбленная, актриса Вайнона Райдер. Женщины рассказали, что не знали всех деталей супружеской жизни между истцом и ответчиком, но рассказали, что Депп никогда не поднимал на них руку.
В суде Херд неоднократно рассказывала о насилии со стороны мужа, вспомнив о том, что якобы он швырял в нее бутылки, а то бросил телефон прямо в лицо.
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