Экс-командир «Азова» Жорин обвиняет нардепов в дискредитации армии

В последнее время в Украине участились случаи, когда публичные личности и политики, которые не служат в армии, носят военную форму. Это вызывает много споров и негодования. Недавно в Днепре произошел скандал: охранники народного депутата Николая Тищенко устроили драку с бывшим военным Дмитрием Павловым, который был с маленьким ребенком и женой.

Жорин критикует нардепов за ношение военной формы

Максим Жорин, бывший командир батальона "Азов" и замкомандира 3-й штурмовой бригады, высказался по этому поводу. Он критикует политиков за то, что они используют военную форму для повышения своего имиджа. По его мнению, это дискредитирует армию и тех, кто на самом деле защищает страну. Жорин считает, что политикам следует носить форму там, где это нужно — на фронте.

"Ответ на вопрос: "Зачем?" очевиден — все эти не очень порядочные люди хотят примазаться к категории военных, придав большее значение себе и своей деятельности. Тем самым дискредитируя войско и воинов, которые ценой собственной жизни защищают сегодня страну. Неоднократно публично даже приглашал тех же нардепов — любителей военной одежды в подразделение. П***дуйте на фронт и там носите ее сколько угодно", — сказал Жорин.





Жорин говорит, что ношение формы без настоящей необходимости и статуса вредит армии. Он уже не раз приглашал любителей военной одежды доказать свою преданность, отправившись на фронт.

На критику Жорина представители нардепа Тищенко пока не ответили. Но общественное возмущение заставляет политическую элиту пересмотреть свое отношение к использованию военных символов.

Напомним, что люди в социальных сетях активно обсуждают видимые изменения во внешности известного ресторатора и народного депутата Николая Тищенко. Пользователи заподозрили нардепа в использовании в “уколов красоты”.