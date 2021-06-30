Фитоняшка Тэмми Хемброу показала, как сделать идеальные ягодицы

Популярная фитнес-тренер Тэмми Хемброу продолжает всех мотивировать заниматься спортом. За ней любят наблюдать не только фанаты спорта, но и простые люди, которые обожают здоровый и активный образ жизни. На этот раз блондинка показала кусочек из своих тренировок.

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)

27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно занимается страницей в социальной сети Инстаграм, где за ней следят более 12 миллионов подписчиков. Дело в том, что девушка не только сама предпочитает здоровый образ жизни, но и вдохновляет других начать работать над своей фигурой и с помощью тренировок и здорового питания улучшать самочувствие. К тому же, красавица регулярно делится с поклонниками кадрами из своих обычных будней.

Недавно она вновь решила развеять все подозрения о том, что ее фигура — результат фотошопа, а не тренировок. Поэтому блондинка сняла серию коротких видео, на которых показывает, какие упражнения делает в спортзале, чтобы получить стройные ноги и идеальные ягодицы. И это можно смотреть вечность, а еще получить мотивацию таки ввести в свою жизнь спорт.

звестная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды.

Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.

Напомним, и

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой, на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.

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