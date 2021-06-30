Фитоняшка Тэмми Хемброу показала, как сделать идеальные ягодицы

BTC/USD
35812.26
ETH/USD
2166.85
LTC/USD
144.15
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Популярная фитнес-тренер Тэмми Хемброу продолжает всех мотивировать
заниматься спортом. За ней любят
наблюдать не только фанаты спорта, но и
простые люди, которые обожают здоровый и
активный образ жизни. На этот раз блондинка показала кусочек из своих
тренировок.
Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)
27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно
занимается страницей в социальной сети Инстаграм, где за ней следят более 12 миллионов
подписчиков. Дело в том, что девушка не только сама предпочитает здоровый образ
жизни, но и вдохновляет других начать работать над своей фигурой и с
помощью тренировок и здорового
питания улучшать самочувствие. К тому же, красавица регулярно делится с
поклонниками кадрами из своих обычных будней.
Недавно она вновь решила развеять все подозрения о том, что ее фигура — результат фотошопа, а не тренировок. Поэтому блондинка сняла серию коротких видео, на которых показывает, какие упражнения делает в спортзале, чтобы получить стройные ноги и идеальные ягодицы. И это можно смотреть вечность, а еще получить мотивацию таки ввести в свою жизнь спорт.
Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда не стеснялась блеснуть своей красотой, на этот раз мастерство фотографа превзошло все ожидания - девушка на снимках выглядит очень естественно и по-спортивному.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости