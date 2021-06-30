logo
Русский Українська

BTC/USD

35812.26

ETH/USD

2166.85

LTC/USD

144.15

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Фитоняшка Тэмми Хемброу показала, как сделать идеальные ягодицы
commentss НОВОСТИ Все новости

Фитоняшка Тэмми Хемброу показала, как сделать идеальные ягодицы

27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно занимается страницей в социальной сети

сегодня, 02:42
Автор:

Ольга Чародий

Популярная фитнес-тренер Тэмми Хемброу продолжает всех мотивировать заниматься спортом. За ней  любят наблюдать  не только фанаты спорта, но и простые люди, которые обожают  здоровый и активный образ жизни. На этот раз блондинка показала кусочек из своих тренировок.

Фитоняшка Тэмми Хемброу показала, как сделать идеальные ягодицы

Тэмми Хемброу (фото из открытых источников)

27-летняя австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу активно занимается страницей в социальной сети Инстаграм, где за ней следят более 12 миллионов подписчиков. Дело в том, что девушка не только сама предпочитает здоровый образ жизни, но и вдохновляет других начать работать над своей фигурой и с помощью  тренировок и  здорового  питания улучшать самочувствие. К тому же, красавица регулярно делится с поклонниками кадрами из своих обычных будней.

Недавно она вновь решила развеять все подозрения о том, что ее фигура — результат фотошопа, а не тренировок. Поэтому блондинка сняла серию коротких видео, на которых показывает, какие упражнения делает в спортзале, чтобы получить стройные ноги и идеальные ягодицы. И это можно смотреть вечность, а еще получить мотивацию таки ввести в свою жизнь спорт.

Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Модель снялась полностью без одежды. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти десятитысячной армии поклонников очередными откровенными снимками.

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь. Красавица всегда  не стеснялась  блеснуть своей  красотой, на этот  раз  мастерство фотографа превзошло все ожидания -  девушка на  снимках выглядит  очень естественно  и по-спортивному.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/tammyhembrow/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ