Футболиста "Реал Мадрида" будут судить за секс-скандал

Известный футболист предстанет перед Фемидой. Форварда "Реал Мадрида" Карима Бензема вызывают в суд в качестве соучастника преступления. Об этом сообщает интернет-издание Marca.

Карима Бензема обвиняют в секс-скандале. Фото: real-madrid.ru

Дело в том, что 33-летнего спортсмена считают причастным к секс-скандалу, который произошел с бывшим полузащитником сборной Франции Матье Вальбуэном. Пострадавший сообщает, что его шантажировали интимным видео.

Еще в 2015 году преступники угрожали футболисту публикацией личного видео порнографического характера.

Следствие сообщило, что Карим был соучастником преступления и передавал требования шантажистов Матье Вальбуэну. Однако адвокат Бензема доказывает совсем другое. Он называет решение о вызове форварда в суд "абсурдным и несправедливым". Защитник говорит, что его подопечный никаким образом не причастен к шантажу.

Эта ситуация значительно повлияла на репутацию футбольной команды "Реал Мадрид". Также дело подорвала и имидж самого форварда Карима Бензема. Длительное время члены команды полностью его игнорировали.

Напомним, что на ежегодной церемонии награждения лучших футболистов, которую проводит Всемирная федерация футбола был определен лучший игрок сезона 2019/2020. Им стал Роберт Левандовски — польский форвард и игрок немецкой футбольной команды "Бавария".

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