kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.01.2021

BTC/USD

39634.24

ETH/USD

1168.61

LTC/USD

165.95

НБУ 08.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Футболиста "Реал Мадрида" будут судить за секс-скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Футболиста "Реал Мадрида" будут судить за секс-скандал

Форварда "Реал Мадрида" Карима Бензема обвиняют в шантаже

сегодня, 22:05
Автор:

Кириєнко Анна

Известный футболист предстанет перед Фемидой. Форварда "Реал Мадрида" Карима Бензема вызывают в суд в качестве соучастника преступления. Об этом сообщает интернет-издание Marca.

Футболиста "Реал Мадрида" будут судить за секс-скандал

Карима Бензема обвиняют в секс-скандале. Фото: real-madrid.ru

Дело в том, что 33-летнего спортсмена считают причастным к секс-скандалу, который произошел с бывшим полузащитником сборной Франции Матье Вальбуэном. Пострадавший сообщает, что его шантажировали интимным видео.

Еще в 2015 году преступники угрожали футболисту публикацией личного видео порнографического характера.

Следствие сообщило, что Карим был соучастником преступления и передавал требования шантажистов Матье Вальбуэну. Однако адвокат Бензема доказывает совсем другое. Он называет решение о вызове форварда в суд "абсурдным и несправедливым". Защитник говорит, что его подопечный никаким образом не причастен к шантажу.

Эта ситуация значительно повлияла на репутацию футбольной команды "Реал Мадрид". Также дело подорвала и имидж самого форварда Карима Бензема. Длительное время члены команды полностью его игнорировали.

Напомним, что на ежегодной церемонии награждения лучших футболистов, которую проводит Всемирная федерация футбола был определен лучший игрок сезона 2019/2020. Им стал Роберт Левандовски — польский форвард и игрок немецкой футбольной команды "Бавария".

Также 35-летний футболист, лидер итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, собирается ли он в ближайшее время завершать карьеру. Что ответил футболист, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказал, сколько зарабатывают украинские футболисты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ