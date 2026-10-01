"Гарри Поттер" оказался в скандале: съемки нового сериала под угрозой

Пока фанаты по всему миру считают дни до релиза масштабного сериала о выжившем мальчике для тысячи жителей английского поселка Латимер кинопроизводство превратилось в настоящий кошмар. Компания HBO развернула там съемочную площадку для второго сезона фэнтезийной саги, полностью парализовав местное движение. Люди пожаловались, что оказались в фактической изоляции от цивилизации, в то время как продюсеры заботились только о кадрах.

Съемки нового сериала про Гарри Поттера

Для воспроизведения требуемой атмосферы конца прошлого века компания Plum Jam Productions на три дня трансформировала тихий уголок в графстве Бакингемшир под свои декорации. По данным BBC, проезд большинством улиц разрешался только по спецпропускам. Из-за необходимости объезжать перекрытые участки водители ежедневно теряли по меньшей мере по 20 дополнительных минут в пути.

"Им было абсолютно плевать на то, каким образом мы должны добираться домой или уезжать по делам", — поделилась своим возмущением с журналистами ВВС местная жительница Латимера. Женщина подчеркнула, что съемочная группа проявила полное безразличие к быту людей: "В течение этих трех дней их обходил исключительно собственный съемочный процесс. Мы здесь живем, исправно платим налоги, а нам просто заблокировали проезд. Создается реальное впечатление, что нас всех бросили на произвол судьбы".

Местные власти поспешили оправдаться, заявив, что все ограничения движения были заранее согласованы с обществом, а для карет скорой помощи и спасателей покинули беспрепятственный коридор. Как только съемки завершились, все декорации демонтировали в течение трех суток.

Пока в Англии бушуют страсти вокруг перекрытых улиц, кинобоссы активно готовятся к премьере. Ожидается, что первый сезон сериала Гарри Поттер и философский камень, который будет состоять из восьми серий, выйдет на HBO Max уже на Рождество 2026 года. В общем, проект рассчитан на 10 лет — по одному сезону на каждую из семи книг Джоан Роулинг.

"Производство масштабной адаптации набирает обороты, и команда уже вовсю работает над экранизацией второй части", — отмечают в медиа комментаторы свежего промо-ролика сериала.

Проанализировав недавний трейлер от HBO, где впервые мельком показали профессоров Дамблдора, Снейпа, МакГонагалл и лесничего Хагрида, аналитики заметили интересную деталь. Отдельные эпизоды из тизера вообще отсутствуют в оригинальных литературных источниках. Это свидетельствует о том, что сценаристы решили расширить вселенную и добавить в сюжет совершенно новые линии, которые выйдут за рамки классических романов писательницы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что популярность фильмов о Гарри Поттере сделала сов одним из символов франшизы. Многие зрители мечтали о собственной Гедвиге, но увлечение необычными домашними любимцами имело неожиданные последствия.