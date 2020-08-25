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Главная Новости Звезды скандал Группа "СКАЙ" не давала согласия на использование своей песни на концерте ко Дню Независимости
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Группа "СКАЙ" не давала согласия на использование своей песни на концерте ко Дню Независимости

Музыканта ждал сюрприз

сегодня, 14:12
Автор:

Любовь Блажко

Лидер группы "СКАЙ" решил, что не будет судиться из-за незаконного использования его песни. Речь идет о песне "Тебе це може вбити", которая была использована в концерте ко Дню Независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщают Українськi Новини.

Олег Собчук – вокалист и лидер украинской группы выразил свое недовольство тем, что одна из песен была использована на незаконных основаниях. Такой поворот событий стал для артиста полной неожиданностью. 

Группа "СКАЙ" не давала согласия на использование своей песни на концерте ко Дню Независимости

Группа "СКАЙ". Фото: theinsider

"У меня лично нет (не спрашивали разрешение). Переспрошу еще у Лавины Мьюзик", - написал Собчук на своей странице в социальных сетях. 

"Но я не собираюсь кипишевать", - прокомментировал он по поводу сложившейся ситуации. 

Хоть певец и остался недоволен случившимся, само исполнение песни ему даже очень понравилось. Поэтому он сказал, что не намерен подавать в суд или раздувать из-за этого скандал. 

Специально ко Дню Независимости популярные артисты подготовили яркий номер, в котором они спели попурри из 42 украинских песен. 



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