Группа "СКАЙ" не давала согласия на использование своей песни на концерте ко Дню Независимости

Лидер группы "СКАЙ" решил, что не будет судиться из-за незаконного использования его песни. Речь идет о песне "Тебе це може вбити", которая была использована в концерте ко Дню Независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщают Українськi Новини.

Олег Собчук – вокалист и лидер украинской группы выразил свое недовольство тем, что одна из песен была использована на незаконных основаниях. Такой поворот событий стал для артиста полной неожиданностью.

Группа "СКАЙ". Фото: theinsider

"У меня лично нет (не спрашивали разрешение). Переспрошу еще у Лавины Мьюзик", - написал Собчук на своей странице в социальных сетях.

"Но я не собираюсь кипишевать", - прокомментировал он по поводу сложившейся ситуации.

Хоть певец и остался недоволен случившимся, само исполнение песни ему даже очень понравилось. Поэтому он сказал, что не намерен подавать в суд или раздувать из-за этого скандал.

Специально ко Дню Независимости популярные артисты подготовили яркий номер, в котором они спели попурри из 42 украинских песен.





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