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Главная Новости Звезды скандал «Океан Эльзы» и «Бумбокс» не давали согласия на использование своих песен на концерте ко Дню Независимости
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«Океан Эльзы» и «Бумбокс» не давали согласия на использование своих песен на концерте ко Дню Независимости

На концерте ко Дню Независимости группа «Время и стекло» иполнили песню «Вахтерам», которая принадлежит группе «Бумбокс», а «Там, де нас нема» «Океана Эльзы» - Верка Сердючка вместе с хором

сегодня, 17:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование песен из своего репертуара на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости. Об этом сообщает "Громадське".

Алексей Согомонов, продюсер "Бумбокса" на вопрос, обращались ли к группе по поводу исполнения их песен, ответил: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

«Океан Эльзы» и «Бумбокс» не давали согласия на использование своих песен на концерте ко Дню Независимости

Источник: Укринформ

Об этом же заявила и представитель ОЭ Виктория Хоменко: "О вопросах исполнения песни "Океана Эльзы" сегодня утром – нет, не давали разрешения! Более того – даже не обращались!"

Представители издания "Громадське" обратились к пресс-секретарю Офиса главы державы с просьбой прокомментировать заявления представителей групп.

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках празднования очередной годовщины Украины. На нем группа "Время и стекло" исполнили песню "Вахтерам", которая принадлежит группе "Бумбокс", а "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" - Верка Сердючка совместно с хором.

Как сообщали ранее "Комментарии" , в Киеве на День Независимости заминировали метро. 


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