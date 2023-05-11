Хулиганство на склоне лет: актрису Сюзен Серендон из фильма «Синий жук» арестовали в Нью-Йорке

Пишут "Комментарии" со ссылкой на People.



Сюзен Серендон. Фото из открытых источников

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Женщина вышла на митинг совместно с работниками ресторанов с призывом повысить минимальные зарплаты специалистов этой сферы. А именно, включение их в новый закон, повышающий минимальную заработную плату до 17 долларов в час.

Сюзен Серендон совместно с единомышленниками пытались развесить баннер в вестибюле Капитолия и скандировали громкие лозунги. Через некоторое время ее и 7 активистов за хулиганство задержали полицейские.

Американская звезда уже долгое время поддерживает движение "Единственная справедливая заработная плата", для работников разных сфер. В подобном скандале, женщина уже попадала в 2018. Также, во время мирной акции протеста.

Ее поклонники считают нынешний инцидент в Нью-Йорке провокацией. В то же время, актриса пользуется популярностью и узнаваемостью и продолжает посещать разные мероприятия такого плана, становясь на защиту прав работников.

Несмотря на борьбу за равноправие и справедливость, Сьюзен Сарандон продолжает сниматься в кино. И уже вскоре в прокат выходит фильм с ней "Синий жук", где активистка сыграла героиню по имени Виктория Корд.

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