Актриса созданная искусственным интеллектом Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде. Ее создатели из Нидерландов заявили, что ведут переговоры с агентствами талантов для съемок в фильмах, что вызвало резкую реакцию в киноиндустрии в США.

ИИ-актриса Тилли Норвуд. Фото из открытых источников

На первый взгляд страницы ИИ-актрисы Тилли Норвуд в соцсетях выглядят как профиль молодой начинающей актрисы. Там есть фото с фотосессий, короткие скетчи и рекламные ролики. Однако вся эта деятельность явилась результатом работы алгоритмов.

"Возможно, я и искусственный интеллект, но сейчас испытываю очень реальные эмоции. Я так нетерпеливо жду того, что будет дальше!" — говорится в одном из сообщений от ее имени.

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA), представляющая интересы актеров в Голливуде, обнародовала резкое заявление из-за Тилли Норвуд.

"Норвуд – не актриса, а персонаж, созданная компьютерной программой, обученной на работе бесчисленного количества профессиональных исполнителей", – отметили в профсоюзе.

Там подчеркнули, что у ИИ нет собственных эмоций, жизненного опыта и что зрители не хотят замены реальных историй и актерского мастерства на синтетический контент.

К критике присоединились голливудские звезды Эмили Блант, Наташа Лион и Вупи Голдберг. Они полагают, что появление ИИ-актеров создает опасность для рынка труда, обесценивает человеческий талант и подрывает индустрию.

Автором проекта стала голландская актриса и комик Элин ван дер Вельден. Она объяснила, что хотела создать "следующую Скарлетт Йоханссон" и видит Тилли Норвуд не как конкурента, а как "творческое произведение искусства".

Короткие видео с ИИ-актрисой Тилли Норвуд в ее соцсети:

