Slava Kot
Актриса созданная искусственным интеллектом Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде. Ее создатели из Нидерландов заявили, что ведут переговоры с агентствами талантов для съемок в фильмах, что вызвало резкую реакцию в киноиндустрии в США.
ИИ-актриса Тилли Норвуд. Фото из открытых источников
На первый взгляд страницы ИИ-актрисы Тилли Норвуд в соцсетях выглядят как профиль молодой начинающей актрисы. Там есть фото с фотосессий, короткие скетчи и рекламные ролики. Однако вся эта деятельность явилась результатом работы алгоритмов.
Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA), представляющая интересы актеров в Голливуде, обнародовала резкое заявление из-за Тилли Норвуд.
Там подчеркнули, что у ИИ нет собственных эмоций, жизненного опыта и что зрители не хотят замены реальных историй и актерского мастерства на синтетический контент.
К критике присоединились голливудские звезды Эмили Блант, Наташа Лион и Вупи Голдберг. Они полагают, что появление ИИ-актеров создает опасность для рынка труда, обесценивает человеческий талант и подрывает индустрию.
ИИ-актриса Тилли Норвуд
Автором проекта стала голландская актриса и комик Элин ван дер Вельден. Она объяснила, что хотела создать "следующую Скарлетт Йоханссон" и видит Тилли Норвуд не как конкурента, а как "творческое произведение искусства".
Короткие видео с ИИ-актрисой Тилли Норвуд в ее соцсети:
