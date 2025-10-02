ШІ-акторка спричинила скандал у Голлівуді: Гільдія кіноакторів виступила з різкою заявою

Акторка створена штучним інтелектом Тіллі Норвуд спричинила скандал у Голлівуді. Її творці з Нідерландів заявили, що ведуть переговори з агентствами талантів для зйомках у фільмах, що викликало різку реакцію в кіноіндустрії в США.

ШІ-акторка Тіллі Норвуд. Фото з відкритих джерел

На перший погляд сторінки ШІ-акторки Тіллі Норвуд у соцмережах виглядають як профіль молодої акторки-початківця. Там присутні фото з фотосесій, короткі скетчі та рекламні ролики. Проте вся ця діяльність стала результатом роботи алгоритмів.

"Можливо, я і штучний інтелект, але зараз відчуваю дуже реальні емоції. Я так нетерпляче чекаю на те, що буде далі!" — йдеться в одному з дописів від її імені.

Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA), яка представляє інтереси акторів у Голлівуді, оприлюднила різку заяву через Тіллі Норвуд.

"Норвуд — не акторка, а персонажка, створена комп’ютерною програмою, навченою на роботі незліченної кількості професійних виконавців", — зауважили в профспілці.

Там наголосили, що у ШІ немає власних емоцій, життєвого досвіду, і що глядачі не хочуть заміни реальних історій та акторської майстерності на синтетичний контент.

До критики приєдналися голлівудські зірки Емілі Блант, Наташа Ліонн і Вупі Голдберг. Вони вважають, що поява ШІ-акторів створює небезпеку для ринку праці, знецінює людський талант і підриває індустрію.

ШІ-акторка Тіллі Норвуд

Авторкою проєкту стала голландська акторка та комік Елін ван дер Вельден. Вона пояснила, що хотіла створити "наступну Скарлетт Йоханссон" і бачить Тіллі Норвуд не як конкурента, а як "творчий витвір мистецтва".

Короткі відео з ШІ-акторкою Тіллі Норвуд в її соцмережі:

