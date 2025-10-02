Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Акторка створена штучним інтелектом Тіллі Норвуд спричинила скандал у Голлівуді. Її творці з Нідерландів заявили, що ведуть переговори з агентствами талантів для зйомках у фільмах, що викликало різку реакцію в кіноіндустрії в США.
ШІ-акторка Тіллі Норвуд. Фото з відкритих джерел
На перший погляд сторінки ШІ-акторки Тіллі Норвуд у соцмережах виглядають як профіль молодої акторки-початківця. Там присутні фото з фотосесій, короткі скетчі та рекламні ролики. Проте вся ця діяльність стала результатом роботи алгоритмів.
Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA), яка представляє інтереси акторів у Голлівуді, оприлюднила різку заяву через Тіллі Норвуд.
Там наголосили, що у ШІ немає власних емоцій, життєвого досвіду, і що глядачі не хочуть заміни реальних історій та акторської майстерності на синтетичний контент.
До критики приєдналися голлівудські зірки Емілі Блант, Наташа Ліонн і Вупі Голдберг. Вони вважають, що поява ШІ-акторів створює небезпеку для ринку праці, знецінює людський талант і підриває індустрію.
ШІ-акторка Тіллі Норвуд
Авторкою проєкту стала голландська акторка та комік Елін ван дер Вельден. Вона пояснила, що хотіла створити "наступну Скарлетт Йоханссон" і бачить Тіллі Норвуд не як конкурента, а як "творчий витвір мистецтва".
Короткі відео з ШІ-акторкою Тіллі Норвуд в її соцмережі:
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що маркетингова компанія створила за допомогою штучного інтелекту віртуальну модель, яка заробляє великі гроші.
Також "Коментарі" писали про перший конкурс краси моделей, які були створені штучним інтелектом.