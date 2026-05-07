Instagram «обнулил» миллионы ботов: мировые звезды потеряли колоссальное количество подписчиков

Компания Meta провела очередную глобальную проверку своей социальной сети Instagram , направленную на борьбу с накрутками и неактивными пользователями. По официальному заявлению разработчиков, такая "уборка" является плановой мерой для поддержания достоверности метрик платформы. Однако на этот раз масштаб чистки оказался столь значительным, что аудитории самых популярных блоггеров мира заметно сократились.

Сильнейший удар по цифрам понесла Кайли Дженнер , чей профиль потерял сразу 15 миллионов фолловеров. Не обошла эта волна и легенд спорта: Криштиану Роналду и Лионель Месси не досчитались 8 и 5 миллионов подписчиков соответственно. Также существенные потери зафиксированы у звезд шоу-бизнеса, в частности у Селены Гомес, Арианы Гранде, Джастина Бибера и Тейлор Свифт.

"Instagram устроил масштабную чистку ботов: Meta заявила, что это регулярная процедура по удалению неактивных аккаунтов", — объясняют в компании причины внезапного падения охватов.

Несмотря на значительные цифры потерь, эксперты отмечают, что подобные мероприятия помогают рекламодателям видеть реальную активность аудитории, а не искусственно созданные показатели.

