Instagram «обнулив» мільйони ботів: світові зірки втратили колосальну кількість підписників

Мінус 15 мільйонів за раз: Instagram провів масштабне видалення фейкових профілів

7 травня 2026, 18:04
Недилько Ксения

Компанія Meta провела чергову глобальну перевірку своєї соціальної мережі Instagram, спрямовану на боротьбу з накрутками та неактивними користувачами. За офіційною заявою розробників, таке "прибирання" є плановим заходом для підтримки достовірності метрик платформи. Проте цього разу масштаб чистки виявився настільки значним, що аудиторії найпопулярніших блогерів світу помітно скоротилися.

Ілюстративне фото

Найсильнішого удару по цифрах зазнала Кайлі Дженнер, чий профіль втратив одразу 15 мільйонів фоловерів. Не оминула ця хвиля і легенд спорту: Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі не досчиталися 8 та 5 мільйонів підписників відповідно. Також суттєві втрати зафіксовано у зірок шоубізнесу, зокрема у Селени Гомес, Аріани Ґранде, Джастіна Бібера та Тейлор Свіфт.

"Instagram влаштував масштабну чистку ботів: Meta заявила, що це регулярна процедура з видалення неактивних акаунтів", — пояснюють у компанії причини раптового падіння охоплень.

Попри значні цифри втрат, експерти зазначають, що такі заходи допомагають рекламодавцям бачити реальну активність аудиторії, а не штучно створені показники.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що у столиці країни-агресорки черговий безпілотник став причиною неспокою для місцевих медіаперсон. Цього разу під удар потрапив будинок відомого російського блогера Михайла Литвина, розташований у Москві.

Попри пряме влучання та реальну небезпеку, реакція блогера виявилася передбачуваною для прихильників путінського режиму. Замість закликів до припинення бойових дій та усвідомлення наслідків агресії РФ, Литвин обмежився черговою пропагандистською фразою.



