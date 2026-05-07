Instagram «обнулив» мільйони ботів: світові зірки втратили колосальну кількість підписників

Компанія Meta провела чергову глобальну перевірку своєї соціальної мережі Instagram, спрямовану на боротьбу з накрутками та неактивними користувачами. За офіційною заявою розробників, таке "прибирання" є плановим заходом для підтримки достовірності метрик платформи. Проте цього разу масштаб чистки виявився настільки значним, що аудиторії найпопулярніших блогерів світу помітно скоротилися.

Найсильнішого удару по цифрах зазнала Кайлі Дженнер, чий профіль втратив одразу 15 мільйонів фоловерів. Не оминула ця хвиля і легенд спорту: Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі не досчиталися 8 та 5 мільйонів підписників відповідно. Також суттєві втрати зафіксовано у зірок шоубізнесу, зокрема у Селени Гомес, Аріани Ґранде, Джастіна Бібера та Тейлор Свіфт.

"Instagram влаштував масштабну чистку ботів: Meta заявила, що це регулярна процедура з видалення неактивних акаунтів", — пояснюють у компанії причини раптового падіння охоплень.

Попри значні цифри втрат, експерти зазначають, що такі заходи допомагають рекламодавцям бачити реальну активність аудиторії, а не штучно створені показники.

