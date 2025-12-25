Известная американская реперша Ники Минаж потеряла более 10 млн подписчиков в Instagram после публичной поддержки Трампа и республиканцев. Как пишет NYP, американской исполнительнице также пришлось удалить свою учетную запись в социальной сети из-за масштабной критики после появления с Эрикой Кирк – вдовой убитого политического активиста Чарли Кирка – на западе Turning Point USA.

Это не первая поддержка президента США со стороны Минаж. В ноябре 2025 года она выступала в ООН в его поддержку и комментировала ситуацию с христианским сообществом в Нигерии.

На фоне хейта артистку уже успел поддержать вице-президент США Джей Ди Венс, который заявил, что Минаж лучше ее давней соперницы Карди Би — известной реперши, которая в 2024-м публично поддержала Камалу Харрис на президентских выборах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social негативно высказался по поводу топового средства массовой информации The New York Times. Глава Белого дома обвинил издание во лжи и "невменяемом поведении".

"Провал "Нью-Йорк Таймс", их ложь и целенаправленное искажение фактов являются серьезной угрозой национальной безопасности нашей страны. Их радикально левое, невменяемое поведение, бесконечное написание фальшивых статей и мыслей должны быть приостановлены. Они настоящие враги народа! Благодарим вас за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп", – написал он.

В России уже радуются любым ссорам в мире, пропагандистка Маргарита Симоньян уже попыталась привлечь упоминания о Советском Союзе, даже там, где это неуместно.