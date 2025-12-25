Відома американська реперка Нікі Мінаж втратила понад 10 млн підписників в Instagram після публічної підтримки Трампа та республіканців. Як пише NYP, американській виконавиці також довелося видалити свій обліковий запис в соціальній мережі через масштабну критику після появи з Ерікою Кірк — вдовою вбитого політичного активіста Чарлі Кірка — на заході Turning Point USA.

Відома американська співачка втратила 10 млн підписників через підтримку Трампа

Це не перша підтримка президента США з боку Мінаж. У листопаді 2025 року вона виступала в ООН на його підтримку та коментувала ситуацію з християнською спільнотою в Нігерії.

На тлі хейту артистку вже встиг підтримати віцепрезидент США Джей Ді Венс, який заявив, що Мінаж є кращою за її давню суперницю Карді Бі — відому реперку, яка у 2024-му публічно підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social негативно висловився щодо топового засобу масової інформації The New York Times. Глава Білого дому звинуватив видання у брехні та "неосудній поведінці".

"Провал "Нью-Йорк Таймс", їх брехня та цілеспрямоване спотворення фактів є серйозною загрозою національній безпеці нашої країни. Їх радикально ліву, неосудну поведінку, нескінченне написання фальшивих статей та думок мають бути припинені. Вони справжні вороги народу! Дякуємо вам за увагу до цього питання. Президент Дональд Трамп", – написав він.

У Росії вже радіють будь-яким сваркам у світі, пропагандистка Маргарита Симоньян вже спробувала приплести згадки про Радянський Союз, навіть там, де це недоречно.