Известную российскую актрису задержали в Москве с наркотиками

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщил пропагандистскому изданию РИА Новости источник в правоохранительных органах РФ.

"Аглая Тарасова была задержана с 0,38 грамма наркотического вещества в аэропорту Домодедово. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие намерено просить о домашнем аресте. Дело будут рассматривать в Домодедовском городском суде.

Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ч.1 ст. 229.1 УК РФ).

Позднее сообщили, что суд получил ходатайство о домашнем аресте для актрисы Тарасовой.

Ей может грозить до 13,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков и их хранение, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Статья 229.1 Уголовного кодекса (Контрабанда наркотических веществ) предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы до семи лет, то есть относит данное правонарушение к категории тяжких. Если же в процессе расследования будет установлено, что имел место значительный размер наркотических средств, Тарасова может быть осуждена на срок до 10 лет. При этом, помимо вменяемой ей контрабанды наркотических средств, скорее всего ей будет и предъявлено обвинение в хранении. По итогам, путем сложения наказаний, ей может грозить до 13,5 лет лишения свободы", — рассказал Хаминский.

31-летняя Аглая Тарасова известна по фильмам "Интерны", "Лед", "Марафон желаний" и другие.

