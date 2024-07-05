Известный актер раскрыл подробности своего выезда за границу

Украинский телеведущий и актер Руслан Ханумак, недавно оказавшийся в центре скандала из-за своего выезда из Украины во время войны, решил расставить все точки над "і". В своем Instagram он подробно объяснил, как ему удалось покинуть страну.

Руслан Ханумак оправдался за свой выезд за границу во время войны

34-летний Ханумак, столкнувшийся с волной хейта и обвинений в сети, подчеркнул, что его выезд был полностью законным. Ключевую роль в этом сыграла его хроническая болезнь – астма.

"Выпустили" меня официально, потому что законы я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Не освещал эти вещи, как известные блоггеры, только потому, что не счел нужным делать из этого концертную программу", — написал Руслан.

Он также поделился, что страдает астмой с двух лет, и это наследственное заболевание от деда по материнской линии. Ханумак никогда не думал, что этот "страшный недуг" когда-то поможет ему увидеться с ребенком.

Ведущий ответил на обвинения в том, что ему якобы помогали с выездом влиятельные лица, такие как депутаты или президент.

"Кому надо сказать "спасибо" за выезд — это не президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду", — иронически отметил Ханумак.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи выразили поддержку Ханумак, другие продолжают критиковать его за выезд во время войны.





Ранее "Комментарии" писали, что Таня Пренткович и Андрей Гонковский, известные украинские блоггеры, снова оказались в центре внимания. Инфлюэнсеры рассказали в Instagram о своем переезде за границу. Их решение уехать из Украины вызвало много споров среди подписчиков.