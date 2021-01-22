Известный американский рэпер попал в секс-скандал - подробности

Язык
Coinspot 22.01.2021
BTC/USD
32296.52
ETH/USD
1226.50
LTC/USD
140.53
НБУ 22.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Бывшая ассистентка популярного американского рэпера Soulja Boy подала на него в суд. Об этом сообщает издание lenta.ru.
Soulja Boy обвиняют в секс-скандале. Фото: hips.hearstapps.com
Девушка заявила, что музыкант ее домогался и угрожал расправой. Кроме того, исполнитель прибегал и к эмоциональному насилию.
Сотрудничество женщины с рэпером началось еще с 2018-го года. В контракте было указано, что женщине должны выплачивать 500 долларов в неделю. Однако эти деньги девушка не получила до сих пор. При этом девушка ответственно относилась к своим обязанностям и работала сверхурочно — по 20 часов в день.
Спустя некоторое время после знакомства рэпер стал посылать ассистентке свои эротические фото. Soulja Boy впоследствии начал домогаться своей подчиненной.
Жертва сообщает, что однажды исполнитель закрыл ее в комнате на пару суток и несколько раз изнасиловал. После этого он сообщил пострадавшей, что ее следует убить.
Ассистентка долго терпела издевательства своего работодателя, но ее терпению пришел конец и она обратилась в суд.
Адвокаты Soulja Boy отрицают обвинения и отвечают, что их клиент никогда не бил женщин.
Напомним, что известного футболиста "Реал Мадрида" Карима Бензема будут судить за секс-скандала. Спортсмена считают причастным к ситуации, которая произошла с бывшим полузащитником сборной Франции Матье Вальбуэном. Подробности скандала читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что вдова богача Хью Хефнера, который основал журнал Playboy, рассказала на своей странице в Инстаграме, что чуть не умерла во время своей последней пластической операции. Что с ней произошло, читайте здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости