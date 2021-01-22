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Известный американский рэпер попал в секс-скандал - подробности

Популярный исполнитель Soulja Boy прибегал к физическому и эмоциональному насилию над своей ассистенткой

сегодня, 15:05
Автор:

Кириєнко Анна

Бывшая ассистентка популярного американского рэпера Soulja Boy подала на него в суд. Об этом сообщает издание lenta.ru.

Известный американский рэпер попал в секс-скандал - подробности

Soulja Boy обвиняют в секс-скандале. Фото: hips.hearstapps.com

Девушка заявила, что музыкант ее домогался и угрожал расправой. Кроме того, исполнитель прибегал и к эмоциональному насилию.

Сотрудничество женщины с рэпером началось еще с 2018-го года. В контракте было указано, что женщине должны выплачивать 500 долларов в неделю. Однако эти деньги девушка не получила до сих пор. При этом девушка ответственно относилась к своим обязанностям и работала сверхурочно — по 20 часов в день.

Спустя некоторое время после знакомства рэпер стал посылать ассистентке свои эротические фото. Soulja Boy впоследствии начал домогаться своей подчиненной.

Жертва сообщает, что однажды исполнитель закрыл ее в комнате на пару суток и несколько раз изнасиловал. После этого он сообщил пострадавшей, что ее следует убить.

Ассистентка долго терпела издевательства своего работодателя, но ее терпению пришел конец и она обратилась в суд.

Адвокаты Soulja Boy отрицают обвинения и отвечают, что их клиент никогда не бил женщин.

Напомним, что известного футболиста "Реал Мадрида" Карима Бензема будут судить за секс-скандала. Спортсмена считают причастным к ситуации, которая произошла с бывшим полузащитником сборной Франции Матье Вальбуэном. Подробности скандала читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что вдова богача Хью Хефнера, который основал журнал Playboy, рассказала на своей странице в Инстаграме, что чуть не умерла во время своей последней пластической операции. Что с ней произошло, читайте здесь.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/22/soulja/
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