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Известный олимпийский чемпион получил срок за пьяную езду

Хоккеист Томми Сало причиной ДТП из-за нетрезвого вождения

сегодня, 21:55
Автор:

Кириєнко Анна

Известного олимпийского чемпиона и хоккеиста Томми Сало приговорили к двум месяцам тюрьмы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание aftonbladet.se.

Известный олимпийский чемпион получил срок за пьяную езду

Томми Сало осудили за пьяную езду. Фото: Факты

Мужчину задержали за нетрезвым вождением еще летом. Он сел за руль при содержании алкоголя в крови 0,3%. В Швеции, где он проживал, такая отметка в 15 раз превышает допустимый порог.

Во время вождения олимпийский чемпион врезался в барьер на трассе близ городка Кепинг. Несмотря на дорожное происшествие человек не сдвинулся с места и не сообщил полицию. Правоохранители обнаружили, что все это время Томми спал.

Ситуация, которую вызвал спортсмен, образовала огромную пробку.

Адвокаты хоккеиста планируют подать апелляцию, поскольку считают, что полученное наказание слишком суровое. Тем более Томми уже раскаялся и пообещал больше не пить алкоголя вообще.

Напомним, что за спиной Томми Сало много спортивных заслуг. Он выиграл олимпийское "золото" на зимних Олимпийских играх 1994 года. В 1998-м человек стал чемпионом мира. Человек участвовал в более 500 хоккейных матчах, представляя Швецию.

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Источник: https://sport.fakty.ua/366322-usnul-za-rulem-olimpijskij-chempion-salo-poluchil-srok-za-pyanuyu-ezdu
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