Известный певец под видом музыкантов мог вывозить мужчин за границу – СМИ

Журналисты Bihus.Info провели расследование выезда мужчин призывного возраста за границу под видом музыкантов сопровождения артиста Петра Черного. По данным расследователей, в течение 2025 года таким образом страну могли покинуть по меньшей мере пять человек.

Механизм выезда и "фейковые анонсы"

Как выяснили журналисты из ответа на запрос в Киевскую ГВА, в администрацию регулярно обращался ФЛП Сергей Матусов с просьбой разрешить выезд Петру Черному и его "коллективу" для благотворительных выступлений в Испании.

Дословно Bihus.Info отмечают: "В каждом из писем говорилось о разных людях, что сразу насторожило журналистов. Более того, к документам были прикреплены анонсы событий, которые выглядели как фейковые, что усилило подозрения".

Судьбы "музыкантов" и цена вопроса

Среди уехавших оказались люди, не связанные с творчеством артиста. В частности, в июне страну покинули Дмитрий Прокудин (ныне живущий в Валенсии айтишник) и Игорь Одарюк. Один из фигурантов расследования Владислав Шурман откровенно рассказал о финансовой стороне дела.

Дословно: "Шурман рассказал журналистам, что обращался к „Сергею Ильичу“ (Матусову — ред.), который и „помог уехать“. По словам Шурмана, услуга обошлась в 5 тысяч долларов. Мужчина сейчас проживает в Польше". Еще двое "музыкантов" пересекли границу уже после дат запланированных выступлений, а в ноябре по этой же схеме выехал еще один человек.

Реакция фигурантов

Сергей Матусов в разговоре с медийщиками свое участие в схеме отрицает, хотя не смог подтвердить присутствие этих людей на реальных концертах. Сам Петр Черный отверг все обвинения, назвав расследование "заказным". Артист заверил, что "с ним возвращаются все, кто с ним и уезжает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что 2,4 миллиона молодых людей уехали из Украины за время войны.