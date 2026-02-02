Журналісти Bihus.Info провели розслідування щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон під виглядом музикантів супроводу артиста Петра Чорного. За даними розслідувачів, протягом 2025 року таким чином країну могли залишити щонайменше п'ятеро осіб.

Відомий співак під виглядом музикантів міг вивозити чоловіків за кордон – ЗМІ

Механізм виїзду та "фейкові анонси"

Як з’ясували журналісти з відповіді на запит до Київської МВА, до адміністрації регулярно звертався ФОП Сергій Матусов із проханням дозволити виїзд Петру Чорному та його "колективу" для благодійних виступів в Іспанії.

Дослівно Bihus.Info зазначають: "В кожному з листів йшлося про різних людей, що одразу насторожило журналістів. Більше того, до документів були прикріплені анонси подій, які виглядали як фейкові, що посилило підозри".

Долі "музикантів" та ціна питання

Серед тих, хто виїхав, опинилися люди, не пов'язані з творчістю артиста. Зокрема, у червні країну залишили Дмитро Прокудін (айтівець, що тепер живе у Валенсії) та Ігор Одарюк. Один із фігурантів розслідування, Владислав Шурман, відверто розповів про фінансову сторону справи.

Дослівно: "Шурман розказав журналістам, що звертався до „Сергія Ілліча“ (Матусова — ред.), який і „допоміг виїхати“. За словами Шурмана, послуга обійшлася у 5 тисяч доларів. Чоловік нині проживає в Польщі". Ще двоє "музикантів" перетнули кордон уже після дат запланованих виступів, а у листопаді за цією ж схемою виїхала ще одна особа.

Реакція фігурантів

Сергій Матусов у розмові з медійниками свою участь у схемі заперечив, хоча не зміг підтвердити присутність вказаних людей на реальних концертах. Сам Петро Чорний відкинув усі звинувачення, назвавши розслідування "замовним". Артист запевнив, що "з ним повертаються всі, хто з ним і їде".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністр культури Тетяна Бережна повідомила, що 2,4 мільйона молодих людей виїхали з України за час війни.