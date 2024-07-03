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Канье Уэста захейтили в России за новую песню: кого оскорбил рэпер

Внимание людей привлекла песня "Vultures", выпущенная в 2024 году

3 июля 2024, 11:01
Автор:
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Черновалова Кристина
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Канье Уэст, который всегда находится в центре медийного внимания из-за своих скандальных заявлений, снова стал героем горячих дискуссий. На этот раз причиной стала его новая песня "Vultures", которая вызвала бурю возмущения в России.

Канье Уэста захейтили в России за новую песню: кого оскорбил рэпер

После поездки в РФ скандальный Канье Уэст получил обвинения от россиян

Российские активисты из движения "Сорок сороков" обратили внимание на одну из строк в песне: "She Russian, I beat up the pssy for Ukraine". Это переводится как "Она русская. Я та*нул девку за Украину". Эти слова вызвали возмущение, поскольку, по мнению критиков, они дискредитируют российских женщин и в целом оскорбляют национальное достоинство.

Активисты уже подали заявление в полицию и требуют привлечь Уэста к ответственности за пропаганду дискриминации. Они утверждают, что его слова недопустимы и наносят вред образу российских женщин.

Канье Уэста захейтили в России за новую песню: кого оскорбил рэпер - фото 2

Напомним, что Уэст открыто поддерживает Россию, однако последние события могут серьезно подорвать его популярность в стране. Ситуация продолжает развиваться, и пока не ясно, какие будут последствия для рэпера. Сам Канье Уэст пока не комментировал ситуацию.

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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/posle-poezdki-v-rf-skandalnyy-kane-uest-poluchil-obvineniya-ot-rossiyan-chto-proizoshlo-12684759.html
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