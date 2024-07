Канье Уэста захейтили в России за новую песню: кого оскорбил рэпер

Канье Уэст, который всегда находится в центре медийного внимания из-за своих скандальных заявлений, снова стал героем горячих дискуссий. На этот раз причиной стала его новая песня "Vultures", которая вызвала бурю возмущения в России.

После поездки в РФ скандальный Канье Уэст получил обвинения от россиян

Российские активисты из движения "Сорок сороков" обратили внимание на одну из строк в песне: "She Russian, I beat up the pssy for Ukraine". Это переводится как "Она русская. Я та*нул девку за Украину". Эти слова вызвали возмущение, поскольку, по мнению критиков, они дискредитируют российских женщин и в целом оскорбляют национальное достоинство.

Активисты уже подали заявление в полицию и требуют привлечь Уэста к ответственности за пропаганду дискриминации. Они утверждают, что его слова недопустимы и наносят вред образу российских женщин.





Напомним, что Уэст открыто поддерживает Россию, однако последние события могут серьезно подорвать его популярность в стране. Ситуация продолжает развиваться, и пока не ясно, какие будут последствия для рэпера. Сам Канье Уэст пока не комментировал ситуацию.

