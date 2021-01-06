Ким Кардашьян хочет расстаться с Канье Уэстом - СМИ

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Кириєнко Анна
Известная модель Ким Кардашьян планирует расстаться со своим мужем Канье Уэстом. Об этом давно ходили слухи в СМИ, однако недавно издание Page Six их усилило еще больше.
Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом. Фото: gazeta.ru
Уже давно известно, что Ким Кардашьян трудно увидеть с обручальным кольцом на руке. На эти новогодние праздники супруги отдыхали отдельно друг от друга. Рэпер поехал на свое ранчо в Вайоминге.
Однако журналисты узнали, что модель обратилась к своему адвокату, чтобы подготовить иск в суд и окончательно расстаться с Канье Уэстом.
Page Six прогнозирует, что этот разрыв пара легко перенесет, ведь развод звезды планировали уже давно. Единственным серьезным вопросом и поводом для разборок может стать дом в Калифорнии, который стоит шестьдесят миллионов долларов.
Также ранее Канье Уэст написал в своем Твиттере, что уже два года хочет развестись со своей женой. Однако вскоре рэпер удалил пост. Такие необдуманные решения связывают с диагностированным в знаменитости биполярным расстройством.
Напомним, что супруги вместе с 2014-го года. Сейчас звезды воспитывают четверых детей. С кем останутся дети после официального развода — пока неизвестно.
Сообщаем, что ранее стало известно о беременности американской актрисы Эммы Стоун. Об особом состоянии звезды узнали папарацци. Именно они увидели Эмму во время прогулки. У нее было видно животик невооруженным глазом. На прогулке она была одета в домашние просторные вещи — лосины и свободную футболку. Прогуливалась женщина в удобной обуви.
Также сайт "Комментарии" рассказывает, что 55-летний американский рэпер Андре Ромеллу Янг, более известный под сценическим именем Dr. Dre, оказался в реанимации из-за аневризмы сосуда головного мозга.
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