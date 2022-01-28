Китайские националисты угрожают бойкотировать "Воскресение Матрицы": чем Киану Ривз разозлил граждан КНР

Группы китайских националистов угрожали бойкотировать "Воскресение Матрицы", четвертую часть научно-фантастической франшизы, в ответ на то, что Киану Ривз присоединился к благотворительному концерту, организованному Tibet House US. Об этом сообщает Insider.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в фильме «Матрица: Воскресение» - Insider

Tibet House — международная группа некоммерческих организаций, пропагандирующая тибетскую культуру — считается китайскими властями организацией, выступающей за тибетскую независимость, сообщает Variety, которая первой сообщила об этой истории. Китайское правительство утверждает, что Тибет, имеющий сложную геополитическую базу, является частью Китая.

Ривз выступал на ежегодном благотворительном концерте вместе с несколькими другими артистами, включая Патти Смит и Трея Анастасио. Variety сообщила, что после того, как было объявлено о появлении Ривза, китайские националисты, заполняющие сайты социальных сетей и называющие себя "маленькими розовыми", предложили бойкотировать "Матрицу" в ответ.

"Как может Киану Ривз этого не понять и принять участие в концерте за тибетскую независимость? Разве эти знаменитости не боятся потерять рынок Китая? " — сообщил аккаунт в китайской соцсети Weibo.

Другой пользователь Weibo написал, что "Воскресение Матрицы" можно удалить, в то время как другой написал "убирайтесь с китайского рынка, спасибо", сообщает Variety.

Как сообщали ранее "Комментарии", актер Киану Ривз поделился секретом своей молодости. Киану Ривз тщательно следит за своей фигурой благодаря правильному питанию и регулярной физической активности. Во время съемки первой части "Матрицы" актер соблюдал жесткую диету. В его питании было мало натрия и жира, но ночью перед съемом он съедал стейк, хотя в обычной жизни не налегает на мясные продукты.

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