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Кого избегают на съемочной площадке: Топ-4 скандальных актеров Голливуд

Самые скандальные звезды Голливуда, с которыми никто не хочет работать

сегодня, 12:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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За блестящими улыбками и гламурными образами голливудских звезд скрываются не только талант и многолетний труд, но и порой скандальные истории. В этом материале мы расскажем о нескольких известных актерах, чья поведение вне камер вызывает не меньше обсуждений, чем их роли в кино.

Кого избегают на съемочной площадке: Топ-4 скандальных актеров Голливуд

Скандальные голливудские звезды

Линдси Лохан

Линдси Лохан, однажды одна из самых перспективных молодых актрис, сегодня известна не только своими ролями, но и серией скандалов. Кражи, алкоголь, нарушение графика съемок – все это серьезно подорвало репутацию Лохан и ее карьеру в киноиндустрии. Ситуация усугублялась частыми посещениями ночных клубов, где актриса в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вступала в конфликты с посетителями и даже нападала на медсестру в реабилитационном центре.

Кого избегают на съемочной площадке: Топ-4 скандальных актеров Голливуд - фото 2

Чарли Шин

Чарли Шин, когда-то один из самых высокооплачиваемых телевизионных актеров, был вынужден покинуть шоу "Два с половиной мужчины" из-за алкоголя и прогулов. После того как стало известно о его борьбе с ВИЧ, Шин пересмотрел свои приоритеты и стал больше внимания уделять своему здоровью.

Кого избегают на съемочной площадке: Топ-4 скандальных актеров Голливуд - фото 3

Рассел Кроу

Известный своей горячей натурой Рассел Кроу не раз оказывался в центре скандалов из-за своего вспыльчивого характера. Однако, несмотря на серьезные промахи в прошлом, актер смог измениться под влиянием времени и семьи, став более миролюбивым и ответственным.

Кого избегают на съемочной площадке: Топ-4 скандальных актеров Голливуд - фото 4

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес известна не только своими музыкальными и актерскими достижениями, но и особыми требованиями на съемках и концертах. Она часто требует исключительно белые гримёрки и особые условия, что вызывает трудности для организаторов. В 2013 году ее даже отказались пригласить вести церемонию открытия крикетного турнира из-за ее чрезмерных требований.

Кого избегают на съемочной площадке: Топ-4 скандальных актеров Голливуд - фото 5

Эти истории напоминают нам, что мир кинематографа не всегда так идеален, как кажется на экране, и что профессионализм важен не только во время съемок, но и за их пределами.



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