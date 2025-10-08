Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отстранен от соревнований на 18 месяцев за нарушение правил антидопингового контроля. Об этом пишет BILD.

Конор Макгрегор попал в новый скандал

Ирландец трижды не сообщил о своем местонахождении для обязательных проверок – 13 июня, 19 и 20 сентября 2024 года. Период дисквалификации начался с последней пропущенной даты и продлится до 20 марта 2026 года.

Первоначально срок наказания составлял два года, однако антидопинговая комиссия (CSAD) сократила его на полгода, учитывая "сотрудничество спортсмена и медицинские обстоятельства".

Сам Макгрегор отреагировал на решение в Instagram, написав своим 46 миллионам подписчиков: "Привет, ребята, я ненадолго пропаду. До скорой встречи! Моя любовь — непоколебима. Спасибо всем".

Несмотря на дисквалификацию, боец может вернуться в октагон уже к лету 2026 года — именно к 80-летию Дональда Трампа, который планирует устроить на лужайке возле Белого дома бойцовское шоу. Последний матч Макгрегора состоялся в июле 2021 года, когда он проиграл Дастину Порье. Из последних четырех боев ирландец выиграл только один.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что администрация президента США Дональда Трампа подтвердила планы провести поединок по смешанным единоборствам UFC прямо на территории Белого дома. Мероприятие запланировано на июнь 2026 года и станет частью празднования 250-летия независимости США.