Конор Макгрегор потрапив у новий скандал
Конор Макгрегор потрапив у новий скандал

Боєць UFC Конор Макгрегор півтора року не зможе виступати в октагоні

8 жовтня 2025, 14:42
Колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора відсторонено від змагань на 18 місяців за порушення правил антидопінгового контролю. Про це пише BILD.

Конор Макгрегор потрапив у новий скандал

Конор Макгрегор потрапив у новий скандал

Ірландець тричі не повідомив про своє місцезнаходження для обов'язкових перевірок – 13 червня, 19 та 20 вересня 2024 року. Період дискваліфікації розпочався з останньої пропущеної дати та триватиме до 20 березня 2026 року.

Спочатку термін покарання становив два роки, проте антидопінгова комісія (CSAD) скоротила його на півроку з огляду на "співпрацю спортсмена та медичні обставини".

Сам Макгрегор відреагував на рішення в Instagram, написавши своїм 46 мільйонам передплатників: "Привіт, друзі, я ненадовго пропаду. До швидкої зустрічі! Моє кохання — непохитне. Дякую всім".

Незважаючи на дискваліфікацію, боєць може повернутися до октагону вже до літа 2026 року — саме до 80-річчя Дональда Трампа, який планує влаштувати на галявині біля Білого дому бійцівське шоу. Останній поєдинок Макгрегора відбувся у липні 2021 року, коли він програв Дастіну Пор'є. З останніх чотирьох боїв ірландець виграв лише один.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила плани провести поєдинок зі змішаних єдиноборств UFC просто на території Білого дому. Захід запланований на червень 2026 року й стане частиною святкування 250-річчя незалежності США.                                                                                                                                                                                                                



