Конора Макгрегора арестовали по обвинению в непристойном поведении: детали

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Дмитрий Симоненко
Экс-чемпиона
Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца
Конора Макгрегора задержали правоохранители острова Корсики. Об этом сообщает информагентство
"AFP" со ссылкой на заявление полиции.
Источник: mmada.net
"После того,
как 10 сентября была подана жалоба, в которой осуждались действия, которые
можно было охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрацию
сексуального поведения - эксгибиционизма, господин Конор Энтони Макгрегор стал
предметом слушаний в жандармерии", — сообщают правоохранители.
Известно,
что инцидент произошел несколькими днями ранее – 7 сентября. Макгрегор был
задержан в одном из увеселительных заведений острова в состоянии алкогольного
опьянения. Под стражей боец находился более суток, после допроса был отпущен.
По словам адвоката Макгрегора — Эммануэля Рамона – обвинений бойцу не предъявлено.
Менеджер
Конора — Одди Аттар — также вступился за подопечного: "Я разгневан. Конор
Макгрегор не является и не будет мишенью для тех, кто гонится за громкими
заголовками или хочет получить гонорар".
Известно,
что экс-боец и отец двоих детей уже не в первый раз имеет проблемы с законом. В
прошлом году его задерживали за избиение посетителя бара, который не захотел
составить ему компанию, а перед этим – за стычку с фанатом, который
сфотографировал бойца, не спросив разрешения.
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Большого шлема.
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