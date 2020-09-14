Конора Макгрегора арестовали по обвинению в непристойном поведении: детали

Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора задержали правоохранители острова Корсики. Об этом сообщает информагентство "AFP" со ссылкой на заявление полиции.

Источник: mmada.net

"После того, как 10 сентября была подана жалоба, в которой осуждались действия, которые можно было охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения - эксгибиционизма, господин Конор Энтони Макгрегор стал предметом слушаний в жандармерии", — сообщают правоохранители.

Известно, что инцидент произошел несколькими днями ранее – 7 сентября. Макгрегор был задержан в одном из увеселительных заведений острова в состоянии алкогольного опьянения. Под стражей боец находился более суток, после допроса был отпущен. По словам адвоката Макгрегора — Эммануэля Рамона – обвинений бойцу не предъявлено.

Менеджер Конора — Одди Аттар — также вступился за подопечного: "Я разгневан. Конор Макгрегор не является и не будет мишенью для тех, кто гонится за громкими заголовками или хочет получить гонорар".

Известно, что экс-боец и отец двоих детей уже не в первый раз имеет проблемы с законом. В прошлом году его задерживали за избиение посетителя бара, который не захотел составить ему компанию, а перед этим – за стычку с фанатом, который сфотографировал бойца, не спросив разрешения.

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