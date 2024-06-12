Кравченко обвиняет Анну Кошмал в измене "российским актерам"

В недавнем интервью известная актриса сериала "Сваты" Татьяна Кравченко резко раскритиковала свою коллегу по сериалу, украинскую актрису Анну Кошмал. Кравченко, не скрывающая своих пророссийских взглядов, в частности, поддержала аннексию Крыма и действия России на востоке Украины, обвинила Кошмал в неблагодарности и враждебном отношении к российским актерам, поддерживающим войну.

Кравченко обвиняет Анну Кошмал в измене

Кравченко утверждает, что была "шокирована" резкими высказываниями Кошмала о российских актерах из "Сватов", поддерживающих войну.

"Кошмал... Как она вдруг... Наверное, задача там такая, я не знаю... могла бы сказать, что не будет ничего говорить", — отметила Кравченко в интервью. Актриса вспомнила, как Федор Добронравов помогал Кошмал во время съемок в Москве.

Кроме критики в адрес Кошмал, Кравченко также выразила непонимание относительно Александра Феклистова, другого актера из "Сватов", осудившего российскую агрессию в Украине.

"Феклистов меня удивил. Никто из этих актеров в политике ничего не понимает, почему они лезут?" – сказала она.

Напомним, что Татьяна Кравченко неоднократно высказывалась в поддержку российских нарративов и критиковала украинского президента Владимира Зеленского, используя терминологию российской пропаганды о "фашизме в Украине".

Напомним, что СБУ официально выдвинула обвинения против сбежавшего в Россию продюсера и музыканта Юрия Бардаша , который является активным сторонником военных действий против Украины. В начале полномасштабного вторжения он переехал в РФ и начал вести активную информационную кампанию в поддержку окупантов.