Кто-то просто жестоко отобрал жизнь: Елена Мандзюк связывает трагедию в семье со своей публичной позицией

Известная хмельницкая блогерша Елена Мандзюк сообщила о болезненной потере — гибели своей собаки по кличке Рея. Женщина убеждена, что животное намеренно отравили, и связывает этот инцидент с длительным преследованием из-за его общественной деятельности.

По словам Елены, еще вчера собака была вполне здоровой и кроткой, однако утром она обнаружила ее мертвой. "Я нашла ее мертвой в комнате, в луже крови, которая шла из ее пасти", — поделилась страшными подробностями блогерша, отметив, что вся ее семья находится в глубоком шоке.

Мандзюк отмечает, что в течение последнего года она постоянно сталкивалась с давлением, хейтом и прямыми угрозами в свою сторону. Однако она не ожидала, что агрессия перейдет из виртуального пространства в реальную жизнь и заденет беззащитное существо.

"Это не просто собака, это моя любовь, моя семья, моя душа. Это друг, который доверял людям... и кто-то просто жестоко отнял у нее жизнь", — написала Елена.

Блогерша подчеркнула, что слова угроз — это одно, но когда они превращаются в реальную расправу над домашним любимцем, ситуация приобретает угрожающий характер. Она пытается оправиться от потери и выяснить все обстоятельства трагедии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал публичное обращение к Елене Мандзюк после обновления ее страницы в соцсетях. Он отметил, что рад возвращению аккаунта и тому, что блокировки, которые он назвал бессмысленными, не имели успеха.

Гончаренко подчеркнул, что единственная цель его публичной переписки с Мандзюк состоит в прекращении угроз, направленных против чужих детей. По его словам, все последствия, с которыми она столкнулась, являются прямым результатом ее собственных действий и публичного комментария, который он охарактеризовал как неприемлемый.