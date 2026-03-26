«Хтось просто жорстоко відібрав життя»: Олена Мандзюк пов'язує трагедію в родині зі своєю публічною позицією

Від погроз у мережі до реальної розправи: вбили домашнього улюбленця популярної інфлюенсерки

26 березня 2026, 00:59
Відома хмельницька блогерка Олена Мандзюк повідомила про болісну втрату — загибель своєї собаки на прізвисько Рея. Жінка переконана, що тварину навмисно отруїли, і пов'язує цей інцидент із тривалим переслідуванням через її громадську діяльність.

За словами Олени, ще вчора собака була цілком здоровою та лагідною, проте вранці вона виявила її мертвою. "Я знайшла її мертвою в кімнаті, в калюжі крові, яка йшла з її пащі", — поділилася страшними подробицями блогерка, зазначивши, що вся її родина перебуває у глибокому шоці.

Мандзюк наголошує, що протягом останнього року вона постійно стикалася з тиском, хейтом та прямими погрозами у свій бік. Однак вона не очікувала, що агресія перейде з віртуального простору в реальне життя і зачепить беззахисну істоту.

"Це не просто собака, це моя любов, моя сім’я, моя душа. Це друг, який довіряв людям... і хтось просто жорстоко відібрав у неї життя", — написала Олена.

Блогерка підкреслила, що слова погроз — це одне, але коли вони перетворюються на реальну розправу над домашнім улюбленцем, ситуація набуває загрозливого характеру. Наразі вона намагається оговтатися від втрати та з’ясувати всі обставини трагедії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко опублікував публічне звернення до Олени Мандзюк після відновлення її сторінки в соцмережах. Він зазначив, що радий поверненню акаунта та тому, що блокування, які він назвав безглуздими, не мали успіху.

Гончаренко підкреслив, що єдина мета його публічної переписки з Мандзюк полягає у припиненні погроз, спрямованих проти чужих дітей. За його словами, усі наслідки, з якими вона зіткнулася, є прямим результатом її власних дій і публічного коментаря, який він охарактеризував як неприйнятний.



