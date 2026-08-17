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Кулеба вступился за Полякову и сравнил ее с блудницей

Дмитрий Кулеба поддержал Олю Полякову и объяснил ее роль в вытеснении российской поп-культуры из Украины

17 августа 2026, 12:00
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Slava Kot

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично поддержал певицу Олю Полякову на фоне критики ее заявлений и выступлений в России до начала полномасштабного вторжения. Однако дипломат подчеркнул, что не согласен с ее сравнением Украины с концлагерем.

Кулеба вступился за Полякову и сравнил ее с блудницей

Кулеба вступился за Полякову. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале Олеси Бацман заявил, что общественная реакция на Полякову напоминает ему библейскую притчу о женщине, которую хотели побить камнями. Он призвал не ставить себя в позицию тех, кто вправе безоговорочно осуждать других.

"Мне вся эта ситуация напоминает притчу из Библии, когда блудницу забивают камнями. Когда Иисус говорит: кто без греха, первым бросьте в меня камень. Просто страна святых, сформировалась группа ангелочков, решивших мочить всех, камнями забивать всех, на ком грех", — сказал Кулуба.

По его словам, критикуя Полякову за выступления в Москве, следует помнить, что ее концерты в свое время смотрели миллионы украинцев. Дипломат считает, что ответственность за популярность русской массовой культуры лежала не только на артистах, но и на аудитории.

Кулеба также отметил роль Поляковой и других украинских исполнителей в формировании массовой украинской попкультуры. По его мнению, она помогла вытеснить с украинского рынка российский шоубизнес, годами занимавший значительную часть музыкального пространства.

"Такие люди как Оля Полякова выполнили фундаментально важную функцию: они дали простому гражданину Украины, которому не нужно глубокоинтеллектуальное музыкальное творчество, ему просто нужно го-ца-ца, сделанное в Украине. И она это дала, и вытеснила отсюда Колю Баскова и компанию", — считает Кулеба.

В то же время, эксминистр четко дистанцировался от одного из последних скандальных заявлений певицы. Кулеба отметил, что категорически не согласен с сравнением Украины с концлагерем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Оля Полякова призналась, как годами лгала о своем возрасте. Сколько лет певице.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с важной оговоркой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rObRqT4TkRQ
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