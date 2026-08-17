Кулеба вступился за Полякову и сравнил ее с блудницей

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично поддержал певицу Олю Полякову на фоне критики ее заявлений и выступлений в России до начала полномасштабного вторжения. Однако дипломат подчеркнул, что не согласен с ее сравнением Украины с концлагерем.
Кулеба вступился за Полякову. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале Олеси Бацман заявил, что общественная реакция на Полякову напоминает ему библейскую притчу о женщине, которую хотели побить камнями. Он призвал не ставить себя в позицию тех, кто вправе безоговорочно осуждать других.
По его словам, критикуя Полякову за выступления в Москве, следует помнить, что ее концерты в свое время смотрели миллионы украинцев. Дипломат считает, что ответственность за популярность русской массовой культуры лежала не только на артистах, но и на аудитории.
Кулеба также отметил роль Поляковой и других украинских исполнителей в формировании массовой украинской попкультуры. По его мнению, она помогла вытеснить с украинского рынка российский шоубизнес, годами занимавший значительную часть музыкального пространства.
В то же время, эксминистр четко дистанцировался от одного из последних скандальных заявлений певицы. Кулеба отметил, что категорически не согласен с сравнением Украины с концлагерем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Оля Полякова призналась, как годами лгала о своем возрасте. Сколько лет певице.
Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с важной оговоркой.