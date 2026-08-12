Оля Полякова зізналася, як роками брехала про свій вік: скільки років співачці

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Slava Kot
Українська співачка Оля Полякова зізналася, що протягом багатьох років публічно називала себе молодшою, ніж є насправді. За словами артистки, все почалося з випадкової помилки журналістів, яку вона свідомо вирішила не виправляти.
Оля Полякова. Фото з відкритих джерел
Оля Полякова в інтерв’ю Раміні Есхакзай розповіла, що одного разу представники медіа привітали її з 25-річчям. Насправді співачці тоді вже виповнилося 30 років. Однак вона не стала спростовувати інформацію, а згодом ця цифра надовго закріпилася у публічному просторі.
Наразі Олі Поляковій 47 років. Вона зазначає, що ставлення до власного віку з часом суттєво змінилося. Особливо складним періодом для жінок Полякова вважає роки після 30, коли суспільство починає нав’язувати певні уявлення про "правильний" вік, зовнішність і поведінку. На її думку, фрази про те, що жінка у 30 або 40 років уже "зріла", створюють додатковий психологічний тиск. Сама артистка тепер ставиться до цього значно спокійніше.
Однак співачка не приховує, що прагне якомога довше залишатися активною та добре почуватися. Вона займається спортом, стежить за харчуванням, регулярно проходить медичні обстеження та відвідує косметолога. Також Полякова розповіла, що приділяє увагу гормональному балансу.