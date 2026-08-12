Оля Полякова зізналася, як роками брехала про свій вік: скільки років співачці

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що протягом багатьох років публічно називала себе молодшою, ніж є насправді. За словами артистки, все почалося з випадкової помилки журналістів, яку вона свідомо вирішила не виправляти.

Оля Полякова. Фото з відкритих джерел

Оля Полякова в інтерв’ю Раміні Есхакзай розповіла, що одного разу представники медіа привітали її з 25-річчям. Насправді співачці тоді вже виповнилося 30 років. Однак вона не стала спростовувати інформацію, а згодом ця цифра надовго закріпилася у публічному просторі.

"Колись я просто відняла собі п’ять років. На один з днів народження до мене прийшли журналісти й сказали: "Ви сьогодні святкуєте 25 років". Хоча насправді мені було 30. Я не стала їх виправляти. Так ця історія й тривала приблизно 15 років", – пригадала артистка.

Наразі Олі Поляковій 47 років. Вона зазначає, що ставлення до власного віку з часом суттєво змінилося. Особливо складним періодом для жінок Полякова вважає роки після 30, коли суспільство починає нав’язувати певні уявлення про "правильний" вік, зовнішність і поведінку. На її думку, фрази про те, що жінка у 30 або 40 років уже "зріла", створюють додатковий психологічний тиск. Сама артистка тепер ставиться до цього значно спокійніше.

"Період від 30 до 45 років для жінки може бути психологічно складним. Уже у 30 жінка починає напружуватися через вік — це соціальна установка. Приблизно після 45 років настає момент, коли тобі стає наплювати до чужої думки. Я зрозуміла: яка різниця, кому від мого віку холодно чи спекотно?", — відповіла Полякова.

Однак співачка не приховує, що прагне якомога довше залишатися активною та добре почуватися. Вона займається спортом, стежить за харчуванням, регулярно проходить медичні обстеження та відвідує косметолога. Також Полякова розповіла, що приділяє увагу гормональному балансу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Полякова розкритикувала ТЦК.