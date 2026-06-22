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Легендарный певец панически выступил против победы Украины в войне: названа шокирующая причина

Музыкант высказал мнение, что немецкие медиа представляют события войны России против Украины предвзято и односторонне.

22 июня 2026, 17:00
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Клименко Елена

Бывший участник популярного дуэта Modern Talking, немецкий музыкант Дитер Болен высказал противоречивую позицию по поводу войны России против Украины. Он заявил, что потенциальная победа Украины, по его мнению, может стать "худшим сценарием", поскольку способна спровоцировать масштабную эскалацию вплоть до мирового конфликта. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Легендарный певец панически выступил против победы Украины в войне: названа шокирующая причина

Фото: из открытых источников

В своих высказываниях Болен также подверг критике политику канцлера Германии Фридриха Мерца, утверждая, что тот "знает только слово "война"". Музыкант поставил под сомнение решение об усилении мер безопасности и вспомнил тему строительства укрытий, выразив обеспокоенность угрозой дальнейшей эскалации.

"Почему сейчас нужно строить бункеры? Что они там задумали? Мне от этого становится страшно. Я ведь не строю бункеры просто так, ради забавы. Я строю бункеры, когда предполагаю, что они хотят войны", — заявил он.

Болен также утверждает, что разговаривал с Мерцем, во время которого канцлер выражал уверенность в способности Украины одержать победу.

"Он твердо верит, что Украина может победить. И даже не задумывается над тем, а если они победят, что тогда произойдет?" – пересказал музыкант содержание разговора.

В то же время, он отметил, что не верит в возможность поражения России без масштабных последствий, поскольку страна обладает ядерным потенциалом. По его мнению, это делает риск глобального конфликта реальным. "Если бы Украина победила Россию, то началась бы мировая война", — сказал Болен.

Отдельно музыкант подверг критике якобы одностороннее освещение событий в немецких медиа. По его мнению, информационная подача конфликта предвзята.

"Если дрон летит из Украины в Москву, то это нормально – а в обратном направлении – совсем нет", — отметил он, комментируя работу СМИ.

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