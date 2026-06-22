Легендарний співак панічно виступив проти перемоги Україи у війні: названо шокуючу причину

Колишній учасник популярного дуету Modern Talking, німецький музикант Дітер Болен висловив суперечливу позицію щодо війни Росії проти України. Він заявив, що потенційна перемога України, на його думку, може стати "найгіршим сценарієм", оскільки здатна спровокувати масштабну ескалацію аж до світового конфлікту. Про це повідомляє видання Berliner Zeitung.

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У своїх висловлюваннях Болен також розкритикував політику канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, стверджуючи, що той "знає лише слово "війна"". Музикант поставив під сумнів рішення щодо посилення безпекових заходів і згадав тему будівництва укриттів, висловивши занепокоєння загрозою подальшої ескалації.

"Чому зараз треба будувати бункери? Що вони там задумали? Мені від цього стає страшно. Я ж не будую бункери просто так, заради забави. Я будую бункери, коли передбачаю, що вони хочуть війни", — заявив він.

Болен також стверджує, що мав розмову з Мерцем, під час якої канцлер висловлював упевненість у здатності України здобути перемогу.

"Він твердо вірить, що Україна може перемогти. І навіть не замислюється над тим: а якщо вони переможуть, що тоді станеться?" — переказав музикант зміст розмови.

Водночас він зауважив, що не вірить у можливість поразки Росії без масштабних наслідків, оскільки країна володіє ядерним потенціалом. На його думку, це робить ризик глобального конфлікту реальним. "Якби Україна перемогла Росію, то почалася б світова війна", — сказав Болен.

Окремо музикант розкритикував нібито однобічне висвітлення подій у німецьких медіа. На його думку, інформаційна подача конфлікту є упередженою.

"Якщо дрон летить з України до Москви, то це нормально — а у зворотному напрямку — зовсім ні", — зазначив він, коментуючи роботу ЗМІ.

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