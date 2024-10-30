Лобода выгнала с концерта зрительницу, которая отказалась осудить Путина

Светлана Лобода снова в центре обсуждений – на этот раз из-за инцидента на своем концерте в Ереване. Певица решилась на смелый шаг: она публично выгнала зрительницу, которая не захотела высказать свое осуждение по поводу действий Владимира Путина. Этот момент попал на видео и быстро распространился в социальных сетях.

Светлана Лобода выгнала поклонницу Путина со сцены со сцены

Видео опубликовала журналистка Елена Жигалова в своем Telegram-канале. На записи видно, как Лобода во время выступления приглашает на сцену приехавшую из России женщину по имени Юлия. Артистка попросила ее высказаться в микрофон и четко осудить действия российских властей, но, услышав отказ, реагировала без компромиссов. Лобода решительно попросила Юлию покинуть зал.

"Вы вне политики? Если вы пришли на мой концерт, то должны поддерживать мою позицию. Если нет – вам лучше пойти, говорить дальше я не буду," – заявила певица.

Лобода подчеркнула, что ее концерты открыты только тем, кто поддерживает мир, а не войну. Она также в очередной раз подчеркнула, что российские власти должны прекратить агрессию против Украины и геноцид украинского народа.

Читайте на портале "Комментарии" — Известная певица Светлана Лобода серьезно подошла к изучению украинского языка. После многих лет жизни и творческой деятельности в России, где она находилась вплоть до начала полномасштабного вторжения, Лобода решила радикально изменить жизненные приоритеты. Проживая в Европе с двумя дочерьми, 13-летней Евангелиной и 6-летней Тильдой, Светлана теперь каждый день практикует украинцев, переходя на нее в общении и досуге.