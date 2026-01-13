Лобода выступила для российской бизнес-вумен в Таиланде

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабной войны уехала из России и заявила о поддержке Украины, продолжает выступать для российских деятелей. В российских СМИ и телеграм-каналах распространилась информация, что на этот раз артистка спела на дне рождения российской бизнес-вумен Елены Дробиной, гендиректора угольной компании "Разрез Южный", пишет "Телеграф".

Лобода выступила для российскоq бизнес-вумен в Таиланде

Видео с этого праздника на Пхукете в Таиланде опубликовал в соцсети глава российского Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что в ролике показано, как Лобода выступает на корпоративе в честь дня рождения некой "Елены Александровны".

На это видео отреагировала российская певица-пропагандистка Вика Цыганова. Именно она утверждает, что Лобода пела на дне рождения Елены Дробиной. Артистка даже добавила скриншот, подтверждающий, что у бизнес-вумен день рождения 11 января.

Елена Дробина, для которой пела Лобода на Пхукете

Как заявил российский продюсер Сергей Дворцов в комментарии изданию Газета.Ru, Светлана Лобода могла заработать около 15 млн рублей на выступлении у Дробиной на Пхукете. При этом он отмечает, что это вдвое меньше, чем певица требовала раньше.

Сама Светлана Лобода пока никак не отреагировала на хейт в соцсетях. Однако в ее Instagram 5 дней назад появилась публикация из Пхукета – там она давала концерт и показала фото из него в своем посту.

Светлана Лобода Пхукет

"Телеграф" пытался связаться с пресс-службой певицы в Украине, чтобы опровергнуть или подтвердить выступление Лободы для российской бизнес-вумен. Однако на телефонные звонки не отвечают, как и на сообщения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подчеркнул, что нужно не разбрасываться талантами, которые есть в Украине, а прощать и принимать.

По словам Гончаренко, нам нужно менее критично относиться к артистам и спортсменам, которые "помешали" во время войны, не отталкивать, а прощать и принимать.

"У нас, если Иван Дорн сказал что-то не то (ИЗВИНИЛСЯ!), то этого недостаточно. Он должен просто перестать петь навсегда. И стоять на коленях. Если Василий Ломаченко запутался в церквях (он — спортсмен, а не теолог), то мы его смешаем с г*вном. Он нам не нужен. Если условная Светлана Лобода извинилась за работу в России, то все равно она нам не нужна", – заявил нардеп.