Лобода виступила для російської бізнес-вумен у Таїланді
Лобода виступила для російської бізнес-вумен у Таїланді

Співачка у своєму виступі звернулася особисто до іменинниці російською мовою, співала також російською

13 січня 2026, 14:58
Українська співачка Світлана Лобода, яка після початку повномасштабної війни виїхала з Росії та заявила про підтримку України, продовжує виступати для російських діячів. У російських ЗМІ та телеграм-каналах поширилася інформація, що цього разу артистка заспівала на дні народження російської бізнес-вумен Олени Дробіної, яка є гендиректоркою вугільної компанії "Розріз Південний", пише "Телеграф".

Лобода виступила для російської бізнес-вумен у Таїланді

Лобода виступила для російської бізнес-вумен у Таїланді

Відео з цього свята на Пхукеті в Таїланді опублікував у соцмережі голова російського Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він заявив, що у ролику показано, як Лобода виступає на корпоративі на честь дня народження деякої "Олени Олександрівни".

На це відео відреагувала російська співачка-пропагандистка Віка Циганова. Саме вона стверджує, що Лобода співала на дні народження Олени Дробіної. Артистка навіть додала скріншот, який підтверджує, що бізнесвумен має день народження 11 січня.

Лобода виступила для російської бізнес-вумен у Таїланді - фото 2

Олена Дробіна, для якої співала Лобода на Пхукеті

Як заявив російський продюсер Сергій Дворцов у коментарі виданню Газета.Ru, Світлана Лобода могла заробити близько 15 млн рублів на виступі у Дробіної на Пхукеті. При цьому він зазначає, що це вдвічі менше, ніж співачка вимагала раніше.

Сама Світлана Лобода поки що ніяк не відреагувала на хейт у соцмережах. Однак в її Instagram 5 днів тому з’явилася публікація з Пхукета – там вона давала концерт та показала фото з нього у своєму посту.

Лобода виступила для російської бізнес-вумен у Таїланді - фото 2

Світлана Лобода Пхукет

"Телеграф" намагався зв’язатися з прес-службою співачки в Україні, щоб спростувати чи підтвердити виступ Лободи для російської бізнес-вумен. Однак на телефонні дзвінки там не відповідають, як і повідомлення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко наголосив, що потрібно не розкидуватися талантами, які є в Україні, а пробачати та приймати.

За словами Гончаренка, нам потрібно менш критично ставитися до артистів та спортсменів, які "схибили" під час війни, не відштовхувати, а пробачати та приймати.

"У нас, якщо Іван Дорн сказав щось не те (ВИБАЧИВСЯ!) то цього не достатньо. Він має просто перестати співати назавжди. І стояти на колінах. Якщо Василь Ломаченко заплутався в церквах (він — спортсмен, а не теолог), то ми його змішаєм з гівном. Він нам не треба. Якщо умовна Світлана Лобода — вибачилась за роботу в росії, то все одно вона нам не потрібна", – заявив нардеп.



