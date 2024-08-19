Маск отреагировал на заявления Кадырова, что тот подарил ему Tesla Cybertrack

Американский миллиардер Илон Маск отрицает, что дарил чеченскому боевику Рамзану Кадырову автомобиль Tesla Cybertrack. Маск назвал эту информацию "удивительной".



Маск возразил, что подарил Кадырову Cybertruck. Фото из открытых источников

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором заявил, что получил в подарок модифицированный Tesla Cybertrack. На автомобиле прикрепили автомат и, по словам чеченского боевика, американский автомобиль будет участвовать в войне в Украине.

"Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, я приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что наш МИД России будет против такой поездки. И, конечно, мы ждем новых наработок, которые будут способствовать завершению СВО", – заявил Кадыров в соцсетях.

Илон Маск отреагировал на эту информацию под сообщением пользователя соцсети X, который указал, что Маск мог передать свои автомобили стране, находящейся под санкциями, да еще для военного использования.

"Вы действительно настолько отстали, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это удивительно", — ответил Маск и добавил, что это "еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ", несмотря на то, что информация распространилась преимущественно в социальных сетях, в том числе и на платформе X.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск попал в скандал после критики алжирской боксерки Иман Хелиф, подавшей на него и других известных лиц в суд.

Также "Комментарии" писали о прогнозе Рамзана Кадырова об окончании войны в Украине. Чеченский боевик рассказал, когда это произойдет и кто будет победителем. По его словам, он уверен в своем прогнозе на 100% и без сомнений предусматривает победу РФ.