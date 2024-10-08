Мать P Diddy отреагировала на громкий секс-скандал: что сказала о сыне

Смолл Комбс, мать Шона Комбса (P Diddy) отреагировала на обвинения против ее сына, назвав их "ложью". По ее словам, она "опустошена и глубоко расстроена" из-за ситуации и призвала прекратить травлю P Diddy.



P. Diddy с мамой. Фото: Associated Press

Мать P Diddy через адвоката опубликовала сообщение, в котором встала на защиту своего сына. В заявлении Смолл Комбс сообщила, что P Diddy "совершал ошибки в прошлом, как и все мы", но подчеркнула, что он "не то чудовище, которым его изображают" СМИ.

"Я обращаюсь к вам сегодня как мать, которая опустошена и глубоко расстроена обвинениями, выдвинутыми против моего сына Шона Комбса. Очень больно видеть, что моего сына судят не за правду, а за рассказ, созданный из лжи", – указывает Смолл Комбс.

Мать Шона Комбса настаивает, чтобы ее сына оставили в покое и дождались, пока он предстанет перед судом.

"Быть свидетелем того, что кажется публичным самосудом над моим сыном до того, как он имел возможность доказать свою невиновность, является слишком невыносимой болью, чтобы передать ее словами. Как и каждый человек, мой сын заслуживает провести свой день в суде, чтобы наконец озвучить его сторону и доказать свою невиновность", — подчеркнула Комбс.

Далее мать P Diddy заявила, что Комбс "совершал ошибки в прошлом", имея в виду записи камер наблюдения 2016 года на которых видно, как рэпер жестоко избивает свою тогдашнюю девушку Кэсси Вентуру. Однако Смолл Комбс считает, что эти видео использовали против ее сына для новых обвинений.

Напомним, что с прошлого года P Diddy столкнулся с рядом дел, когда его бывшая партнерша Кесси Вентура обвинила его в изнасиловании и насилии. P Diddy отрицал обвинения, и дело было урегулировано вне суда через день после его подачи. Однако впоследствии на него подали в суд 12 других женщин, многие из которых обвинили рэпера в том, что он заставлял их употреблять наркотики и нападал на них.

После этого, на имя Шона Комбса поступило в общей сложности более 100 дополнительных обвинений от мужчин и женщин за вероятное сексуальное насилие, изнасилование и сексуальную эксплуатацию.

9 октября адвокаты P Diddy будут выступать в суде за его освобождение под залог. Ранее ему было отказано в освобождении. Прокуроры утверждали, что рэпер представляет "значительный риск" для будущего судебного разбирательства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сможет ли P Diddy оправдаться: новые подробности скандальных исков.

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