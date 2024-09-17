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Майли Сайрус обвиняют в плагиате своей новой песни: что произошло

Судебный иск против Майли Сайрус: композиция Flowers под обвинением в плагиате

сегодня, 15:19
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Черновалова Кристина








Майли Сайрус оказалась в сложной ситуации после обвинений в плагиате своей песни "Flowers", которая недавно помогла ей выиграть "Грэмми".

Майли Сайрус обвиняют в плагиате своей новой песни: что произошло

Обвинения в плагиате: песня Майли Сайрус похожа на хит Бруно Марса

Певица столкнулась с судебным иском от компании "Tempo Music Investments", утверждающей, что "Flowers" слишком похожа на песню Бруно Марса "When I Was Your Man" с 2003 года. По их словам, без песни Бруно Марса, "Flowers" было бы невозможно создать.

Компания сосредоточила внимание на словах припевов обеих песен, где обсуждается тема любви к себе и независимости. В песне Бруно Марс говорит о вреде, не уделившем больше внимания своей любимой, тогда как Майли поет о самодостаточности и уверенности в себе.

"Что мне нужно было купить тебе цветы? И держать тебя за руку. Мало отдать тебе все свое время, когда у меня был шанс. Все, чего я хотел — это танцевать", — говорится в песне Бруно Марс.

Майли Сайрус пока не комментировала эти обвинения, но обсуждения уже разгорелись в СМИ и среди ее фанатов. Эксперты обсуждают, как это может повлиять на ее карьеру и музыкальную индустрию в целом.


Читайте также на портале "Комментарии" — Американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт развелись через полгода после женитьбы. Документы в суд Сайрус и Хемсворт подали еще в августе 2019 Теперь стало известно, что они официально оформили развод.

Кроме того, "Комментарии" писали, что российская певица Кристина Орбакайте, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехавшая в США, объявила о своем выходе со сцены в России. В своем интервью российским СМИ Орбакайте отметила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 г. был последним в РФ. Она планирует отправиться на гастроли в США и Канаду со своим шоу "The Best".



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Источник: https://www.newsweek.com/bruno-mars-miley-cyrus-flowers-sued-copyright-1954908
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