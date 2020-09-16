«Меня развели»: Тарзан признался в измене Наташи Королевой

50-летний российский актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) оказался в центре скандала, который активно обсуждают в сети. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал видео, в котором откровенно рассказал об измене своей жене Наташе Королевой. Но спустя пару часов, удалил его из социальной сети.

Тарзан заявил, что девушки, с которыми он отдыхал в своем доме, все заранее спланировали, чтобы его подставить. Они обладали "набором веществ", с помощью которых ввели знаменитость в неадекватное состояние, потом сняли все это и "пошли по каналам". Тарзан эмоционально обратился к этим девушкам и заявил, что они и ногтя не стоят его любимой супруги и обязательно заплатят за своими действия сполна.

К слову, инцидент случился, когда Наташа Королева была на курорте, а Тарзан тем временем пригласил домой двух девушек. После приезда певица обнаружила, что из дома пропали украшения и крупная сумму денег. Тогда она "надавила" на супруга, и он во всем признался. Звезды написали на девушек заявление в полицию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский артист Сергей Бабкин откровенно рассказал об измене жене.

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