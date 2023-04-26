Мэтью Перри удалит из своей биографии скандальный отрывок о Киану Ривзе

Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри недавно опубликовал свою биографию. В книге содержался скандальный отрывок, который Мэтью Перри пообещал удалить в следующих изданиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Мэтью Перри удалит из биографии комментарии о Киане Ривзе. Фото из открытых источников

Американский актер опубликовал книгу под названием "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" (на украинском "Друзья, любовники и большое ужасное дело") в которой рассказал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Среди воспоминаний Мэтью Перри также указал много смешных историй, связанных с киноиндустрией. Однако несколько предложений в книге, где Перри упоминал о смерти звездных актеров, в том числе и своего друга Ривера Феникса, вызвали негодование у читателей.

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"Ривер был прекрасным человеком, как внутри, так и снаружи – слишком красивым для этого мира. Кажется, что первыми всегда идут действительно талантливые ребята. Почему такие оригинальные актеры, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще живет среди нас?", — писал Мэтью Перри.

Звезда "Друзей" попросил прощения за этот комментарий в своей книге и заявил, что является большим поклонником Киану Ривза.

"Извините. Мне следовало использовать свое имя", — сказал Мэтью Перри и добавил, что удалит этот отрывок в следующих изданиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из ирка сериала "Друзья" Кортни Кокс рассказала о своей самой большой ошибке.

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