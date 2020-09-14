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Главная Новости Звезды скандал Модель Ирина Шейк подала в суд на российского тиктокера
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Модель Ирина Шейк подала в суд на российского тиктокера

Ирину Шейк возмутила песня тиктокера

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

34-летняя популярная модель Ирина Шейк, которая недавно прогулялась по Нью-Йорку в платье украинского бренда, подала суд на юного российского тиктокера, который сделал ее героиней своей песни "Милкшейк". Об этом тиктокер сообщил в социальной сети Instagram, опубликовал фотографию повестки в суд.

Модель Ирина Шейк подала в суд на российского тиктокера

Ирина Шейк

Блогер Владимир Горяинов, более известен в сети как Володя XXL решил начать музыкальную карьеру и планировал выпустить свой трек, в котором есть строчка "Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк". Но такая идея композиции совершенно не понравилась модели, которая выросла в Челябинской области и покорила модную индустрию, поэтому ее юристы быстро подготовили иск в адрес юного дарования.

Когда Володя XXL осознал свою ошибку и переделал строчку в композиции на: "Я делаю милшейк для самой Ирины Шейк", было уже слишком поздно. Недавно тиктокер поделился фотографией судебного иска, подписав кадр: "Приплыли".


Позже блогер заявил, что его трек "Милшейк" так и не выйдет на просторы сети и все благодаря знаменитости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет.


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