Мошенники торговали спермой Илона Маска: подробности смелой аферы в США

Банк спермы в Южной Филадельфии предлагал клиенткам сперму Илона Маска, что, конечно же, оказалось мошенничеством. О дерзких предпринимателей сообщает bok daily.

Кому ребенка от Илона Маска? Коллаж: bok daily

Жертвами аферистов стало около сотни женщин: как замужних, так и одиноких. После разоблачения пострадали также и инвесторы банка спермы, которые вкладывали деньги в его функционирование.

На все вопросы клиенток мошенники объясняли, что сперму Маск сдавал еще в студенческие годы за дополнительные деньги, а все это время она была заморожена. Они апеллировали к тому факту, что многие "ребята из Лиги Плюща" делают так, чтобы потом, в будущем, по возможности неплохо заработать, продавая собственный биоматериал.

Пятьдесят женщин, приобретя "сперму Маска", забеременели и родили детей. Их отцом является один из сотрудников фальшивого банка спермы, который летом 2019-го рассказал правду о заведении и которого впоследствии нашли мертвым. Сразу после этого инцидента и банк спермы, и клиника, работающая с пациентками, загадочно исчезли.

По словам пострадавших, "бизнесом" занималась группа мужчин в возрасте от сорока пяти до семидесяти лет. Клиника работала с 2016 по 2019 год, и за это время аферисты успели изрядно набить карманы. Это и неудивительно: на черном рынке один сперматозоид Илона Маска оценивается примерно в 150 000 долларов.

Впрочем, некоторые из пострадавших женщин считают, что не знать правды было бы предпочтительней.

"Мысль о том, что я родила ребенка от Илона Маска, позволила мне стать счастливой мамой. А теперь я чувствую обиду на собственную дочь, и все из-за этого человека. Я знаю, что он умер, но он испортил мне жизнь", — призналась одна из матерей-одиночек, у которой есть трехлетняя дочь.



Желание иметь ребенка от Илона Маска не удивляет, ведь в 2020 году ему удалось стать вторым номером в списке самых богатых людей мира. Об этом в свое время сообщали "Комментарии".

Между тем, что уже обсуждалось на портале, девушка Маска вместе с подругой позировала обнаженной для фото.

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