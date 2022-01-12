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На Ким Кардашьян и Флойда Майвезера подали в суд: как звезды обманули своих подписчиков

На Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера подали в суд из-за рекламы криптовалютного токена

сегодня, 10:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Звезда реалити-шоу Ким Кардашян и легенда бокса Флойд Мейвезер-младший оказались перед иском, в котором утверждают, что знаменитости ввели инвесторов в заблуждение, рекламируя токен криптовалюты. Об этом сообщает Reuters.

На Ким Кардашьян и Флойда Майвезера подали в суд: как звезды обманули своих подписчиков

Ким Кардашьян - Reuters

В иске, поданном 7 января в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что знаменитости рекламировали токены, проданные EthereumMax или EMAX, чтобы повысить их цену и получить прибыль "за счет своих последователей и инвесторов".

"Руководители компании, сотрудничая с несколькими промоутерами знаменитостей... делали неправдивые или обманчивые заявления об EthereumMax через рекламу в социальных сетях и другие рекламные мероприятия", — говорится в иске.

Согласно иску, Кардашьян продвигала EthereumMax в публикации в Instagram в июне 2021 года, когда у нее было 250 миллионов подписчиков.

"Вы любите криптовалюту?" она написала в посту, а затем предостерегала, что "это не финансовый совет", но она хотела бы поделиться "тем, что мои друзья только что рассказали", то есть о токенах EthereumMax. Она включила хэштег #AD, чтобы показать, что публикация является платной рекламой, говорится в иске.

Мейвезер рекламировал EthereumMax в своих боксерских трансляциях во время просмотра боя со звездой YouTube Логаном Полом в июне.

Представители Кардашьян и Мейвезер не сразу ответили на запросы о комментарии.

В иске также названа компания EthereumMax.

"Обманчивая история, связанная с недавними обвинениями, пронизана дезинформацией о проекте EthereumMax. Мы отрицаем обвинения и с нетерпением ждем того, что правда откроется", – говорится в заявлении EthereumMax.

Иск, поданный жителем Нью-Йорка, купившим токены EMAX и потерявшим деньги, предлагается в качестве коллективного иска для всех, кто купил токены EMAX с середины мая до конца июня 2021 года.

В деле требуется возмещение утраченных людьми денег.

Как сообщали ранее "Комментарии", бизнес-менеджер Кардашьян и Ники Минаж нашли мертвой в автомобиле.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/kim-kardashian-floyd-mayweather-sued-over-promotion-crypto-token-2022-01-12/
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