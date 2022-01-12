На Ким Кардашьян и Флойда Майвезера подали в суд: как звезды обманули своих подписчиков

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Карина Ожерельева
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян и легенда бокса Флойд Мейвезер-младший оказались перед иском, в котором утверждают, что знаменитости ввели инвесторов в заблуждение, рекламируя токен криптовалюты. Об этом сообщает Reuters.
Ким Кардашьян - Reuters
В иске, поданном 7 января в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что знаменитости рекламировали токены, проданные EthereumMax или EMAX, чтобы повысить их цену и получить прибыль "за счет своих последователей и инвесторов".
Согласно иску, Кардашьян продвигала EthereumMax в публикации в Instagram в июне 2021 года, когда у нее было 250 миллионов подписчиков.
"Вы любите криптовалюту?" она написала в посту, а затем предостерегала, что "это не финансовый совет", но она хотела бы поделиться "тем, что мои друзья только что рассказали", то есть о токенах EthereumMax. Она включила хэштег #AD, чтобы показать, что публикация является платной рекламой, говорится в иске.
Мейвезер рекламировал EthereumMax в своих боксерских трансляциях во время просмотра боя со звездой YouTube Логаном Полом в июне.
Представители Кардашьян и Мейвезер не сразу ответили на запросы о комментарии.
В иске также названа компания EthereumMax.
Иск, поданный жителем Нью-Йорка, купившим токены EMAX и потерявшим деньги, предлагается в качестве коллективного иска для всех, кто купил токены EMAX с середины мая до конца июня 2021 года.
В деле требуется возмещение утраченных людьми денег.
Как сообщали ранее "Комментарии", бизнес-менеджер Кардашьян и Ники Минаж нашли мертвой в автомобиле.
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